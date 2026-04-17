×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Clima en RD
Clima en RD

Vaguada y humedad continuarán provocando lluvias este viernes

El domingo, la vaguada se desplazará hacia el este, lo que reducirá la humedad en la masa de aire y disminuirán las lluvias en comparación con los días anteriores

    Expandir imagen
    Vaguada y humedad continuarán provocando lluvias este viernes
    Dos personas caminando por la calle con sombrillas en un día lluvioso (DIARIO LIBRE/ NELSON PULIDO)

    Una vaguada y un alto contenido de humedad siguen incidiendo en las condiciones del tiempo en República Dominicana, por lo que se prevén lluvias para la mañana de este viernes en algunas provincias, según establece el informe del tiempo del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

    Las precipitaciones se producirán en el Gran Santo Domingo, Samaná, María Trinidad Sánchez, Barahona, La Romana, San Pedro de Macorís, Monte Plata, El Seibo y Hato Mayor.

    Después del mediodía,  el calor vespertino hará que la nubosidad se intensifique, provocando fuertes aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en las mismas zonas mencionadas y otras provincias como Duarte, Sánchez Ramírez, San Juan, Azua, La Vega, Monseñor Nouel, Santiago, Valverde, Santiago Rodríguez, Elías Piña, Dajabón, Independencia y Bahoruco.

    RELACIONADAS

    Precauciones marítimas

    El Indomet recomendó a los operadores de las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones navegar con precaución, en la costa atlántica y la caribeña. Se prevén episodios de visibilidad reducida debido a fuertes lluviastormentas eléctricas y ráfagas de viento. Además, podría haber oleaje localmente anormal.

    Las temperaturas mínimas estarán entre los 20°C y 22°C, mientras que las máximas oscilarán entre 29°C y 31°C.

    Las lluvias disminuirán a partir del domingo

    Para mañana sábado, la vaguada continuará aportando condiciones favorables para las precipitaciones. En la mañana, se espera un cielo despejado con algunas nubes dispersas en la mayoría de las provincias, con chubascos aislados en la región oriental del país.

    En la tarde, la nubosidad aumentará y se producirán aguaceros, tormentas eléctricas y posibles ráfagas de viento en localidades de Monte Plata, El Seibo, Hato Mayor, San Pedro de Macorís, San Juan, Azua, La Vega, Monseñor Nouel, Santiago, Valverde, Santiago Rodríguez, Elías Piña, Dajabón, Independencia, Bahoruco y el Gran Santo Domingo.

    El domingo, la vaguada se desplazará gradualmente hacia el este, lo que reducirá la humedad en la masa de aire y disminuirán las precipitaciones en comparación con los días anteriores. No obstante, el organismo meteorológico advirtió que se producirán nublados con aguaceros dispersos durante la mañana, especialmente en la porción oriental del país.

    En la tarde y hasta las primeras horas de la noche, se registrarán otros aguaceros dispersos y tronadas aisladas en las regiones noreste, sureste, la cordillera Central y la zona fronteriza.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.