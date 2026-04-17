Vaguada y humedad continuarán provocando lluvias este viernes

Dos personas caminando por la calle con sombrillas en un día lluvioso ( DIARIO LIBRE/ NELSON PULIDO )

Una vaguada y un alto contenido de humedad siguen incidiendo en las condiciones del tiempo en República Dominicana, por lo que se prevén lluvias para la mañana de este viernes en algunas provincias, según establece el informe del tiempo del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

Las precipitaciones se producirán en el Gran Santo Domingo, Samaná, María Trinidad Sánchez, Barahona, La Romana, San Pedro de Macorís, Monte Plata, El Seibo y Hato Mayor.

Después del mediodía, el calor vespertino hará que la nubosidad se intensifique, provocando fuertes aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en las mismas zonas mencionadas y otras provincias como Duarte, Sánchez Ramírez, San Juan, Azua, La Vega, Monseñor Nouel, Santiago, Valverde, Santiago Rodríguez, Elías Piña, Dajabón, Independencia y Bahoruco.

Precauciones marítimas

El Indomet recomendó a los operadores de las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones navegar con precaución, en la costa atlántica y la caribeña. Se prevén episodios de visibilidad reducida debido a fuertes lluvias, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. Además, podría haber oleaje localmente anormal.

Las temperaturas mínimas estarán entre los 20°C y 22°C, mientras que las máximas oscilarán entre 29°C y 31°C.

Las lluvias disminuirán a partir del domingo

Para mañana sábado, la vaguada continuará aportando condiciones favorables para las precipitaciones. En la mañana, se espera un cielo despejado con algunas nubes dispersas en la mayoría de las provincias, con chubascos aislados en la región oriental del país.

En la tarde, la nubosidad aumentará y se producirán aguaceros, tormentas eléctricas y posibles ráfagas de viento en localidades de Monte Plata, El Seibo, Hato Mayor, San Pedro de Macorís, San Juan, Azua, La Vega, Monseñor Nouel, Santiago, Valverde, Santiago Rodríguez, Elías Piña, Dajabón, Independencia, Bahoruco y el Gran Santo Domingo.

El domingo, la vaguada se desplazará gradualmente hacia el este, lo que reducirá la humedad en la masa de aire y disminuirán las precipitaciones en comparación con los días anteriores. No obstante, el organismo meteorológico advirtió que se producirán nublados con aguaceros dispersos durante la mañana, especialmente en la porción oriental del país.

En la tarde y hasta las primeras horas de la noche, se registrarán otros aguaceros dispersos y tronadas aisladas en las regiones noreste, sureste, la cordillera Central y la zona fronteriza.