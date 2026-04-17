Disminuyen a ocho las provincias en alerta amarilla y aumentan a 17 en verde

Mapa de las provincias bajo alerta emitido por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), debido a la incidencia de una vaguada. ( COE )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) modificó este viernes los niveles de alerta en el país, reduciendo a ocho las provincias en alerta amarilla y aumentando a 17 las localidades en verde, ante el riesgo de inundaciones repentinas, crecidas de ríos y deslizamientos de tierra.

De acuerdo con el boletín emitido a la 1:30 de la tarde, las condiciones meteorológicas continúan inestables debido a la incidencia de una vaguada, combinada con el calentamiento diurno y el viento del este/sureste, lo que favorecerá la ocurrencia de aguaceros fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en varias provincias.

Las autoridades indicaron que las lluvias registradas en los últimos cinco días han incrementado la humedad del suelo, elevando la probabilidad de eventos peligrosos, especialmente en zonas vulnerables.

Entre las provincias en alerta amarilla se encuentran La Vega, San Juan, San José de Ocoa, El Seibo, Monte Plata, La Romana, San Pedro de Macorís y Hato Mayor.

Mientras que en alerta verde figuran María Trinidad Sánchez, Samaná, Monseñor Nouel, Valverde, Dajabón, Azua, Espaillat, La Altagracia, Duarte (especialmente el Bajo Yuna), San Cristóbal, Santiago, Montecristi, Puerto Plata, Santiago Rodríguez, La Altagracia, Hermanas Mirabal, Sánchez Ramírez, Santo Domingo y el Distrito Nacional.

El COE descontinuó el nivel de alerta verde para las provincias Independencia y Elías Piña.

Recomendaciones marítimas

Las autoridades recomiendan a los operadores de las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones a navegar con "mucha precaución", tanto en la costa Atlántica y la Caribeña, debido a episodios de visibilidad reducida por fuertes lluvias, descargas eléctricas, ráfagas de viento fuertes en ocasiones y oleaje localmente anormal.

Asimismo, llamó a los conductores a transitar con precaución debido a la reducción de la visibilidad y a las vías encharcadas.

El organismo exhorta a la población a mantenerse atenta a los boletines oficiales y a seguir las orientaciones de los organismos de protección civil. Además, recomendó evitar cruzar ríos, arroyos y cañadas con alto volumen de agua, así como abstenerse del uso de balnearios en las provincias bajo alerta.