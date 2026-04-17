¿Por qué no llueve en algunas provincias pese a estar bajo alerta?

Dos mujeres caminan por una calle del Distrito Nacional en un día de lluvia. ( DIARIO LIBRE/ NELSON PULIDO )

Aunque varias provincias del país se mantienen bajo niveles de alerta por condiciones meteorológicas, en algunas de ellas no se han registrado lluvias significativas en determinados momentos.

La meteoróloga del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), Carla Morales, explicó que este comportamiento responde principalmente a la dirección del viento.

Morales indicó que en los últimos días ha predominado un viento del este/sureste , lo que provoca que la mayor actividad de lluvias se desplace hacia el interior del país, dejando zonas como el Distrito Nacional con poca o ninguna precipitación en determinados momentos.

Fenómenos que no se pueden ubicar con exactitud

La meteoróloga señaló que estos eventos responden a fenómenos de mesoescala, los cuales pueden generarse en cualquier parte del país, pero son difíciles de pronosticar con exactitud en cuanto al lugar específico.

"Lo difícil es pronosticar en qué lugar específicamente, pero si están las condiciones se advierte a la población de que tenemos condiciones de que podrían generarse lluvias en algún punto", afirmó.

De acuerdo con la especialista, el viento se mantendrá para este viernes del este-sureste, pero se prevé que cambie hacia el este, lo que representa un flujo más húmedo y aumentaría la probabilidad de lluvias en otras zonas.

¿Cómo se determinan las alertas?

Las alertas meteorológicas se establecen tomando en cuenta varios factores, no solo si está lloviendo en el momento.

Morales explicó que se analiza la cantidad de lluvia caída en los últimos días, especialmente para determinar la saturación de los suelos, debido a que se incrementa el riesgo de inundaciones.

También se consideran los acumulados de lluvia pronosticados para las próximas 24 a 48 horas y cuando estos superan aproximadamente entre 75 y 100 milímetros, se evalúa emitir alertas.

El seguimiento de las alertas se realiza mediante imágenes satelitales, radares meteorológicos y estaciones distribuidas en todo el país, que permiten medir los acumulados de lluvia en tiempo real.

Comportamiento atípico de las lluvias

Morales también destacó que las lluvias recientes han sido atípicas, ya que marzo se caracteriza por ser un mes tradicionalmente seco, sin embargo, resultó lluvioso, y en abril que es un mes de transición, se han presentado lluvias desde inicios del mes.

Explicó que esto sugiere un adelanto del período convectivo, caracterizado por la formación de nubes de gran desarrollo vertical, aguaceros intensos, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Condiciones continuarán, pero con cambios

La meteoróloga indicó que la inestabilidad y la humedad asociadas a la vaguada continuarán hasta el domingo, aunque con una disminución en la intensidad y frecuencia de las lluvias.

"No es que dejará de llover, sino que serán lluvias más locales y con menores acumulados", precisó.