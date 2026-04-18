Indomet pronostica chubascos matutinos este sábado y aguaceros con tormentas eléctricas en la tarde

Algunos provincias estarán registrando precipitaciones desde las primeras horas del día. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que este sábado se registrarán precipitaciones en varias localidades del país, iniciando en horas de la mañana en provincias como La Altagracia, Samaná, María Trinidad Sánchez, Hato Mayor, El Seibo y Duarte, donde se generarán algunos chubascos.

Aunque durante la mañana se prevé que en el resto del país predomine un cielo soleado con ligeros incrementos nubosos, la entidad advierte sobre la ocurrencia de aguaceros en horas de la tarde, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Según la institución, estas condiciones estarán presentes en La Romana, San Pedro de Macorís, el Gran Santo Domingo (incluyendo el Distrito Nacional), Monte Plata y San José de Ocoa.

Asimismo, se pronostica un aumento de las precipitaciones en La Vega, San Juan, Santiago Rodríguez, Elías Piña, y en otras demarcaciones bajo niveles de alerta y avisos meteorológicos.

En ese sentido, ante el riesgo de inundaciones urbanas, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como posibles deslizamientos de tierra y granizadas aisladas, se mantienen bajo esta condición las provincias Dajabón, Samaná, San José de Ocoa, el Gran Santo Domingo, Duarte, Valverde, San Pedro de Macorís y San Cristóbal.

Además, Puerto Plata, La Altagracia, La Romana, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Hato Mayor, Azua, Sánchez Ramírez, El Seibo y Santiago.

De igual manera, figuran en el listado de provincias bajo alerta y aviso meteorológico Monseñor Nouel, Monte Plata, Santiago Rodríguez, La Vega, Hermanas Mirabal y San Juan.

Mucho calor

En relación a la temperatura, el Indomet señaló que las temperaturas se sentirán calurosas, principalmente en horas de la tarde, por el flujo de viento del este/sureste, el cual es húmedo y cálido.

Indicó que la sensación térmica estará más elevada, especialmente en zonas urbanas, por lo que recomienda a la población vestir ropa ligera, ingerir suficientes líquidos y no exponerse al sol por tiempo prolongado.