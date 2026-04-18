Las intensas lluvias registradas en las últimas horas provocaron este sábado el desbordamiento del río La Palma Arriba, en la comunidad de Tireo, municipio de Constanza, generando dificultades en la movilidad y preocupación entre los residentes de la provincia de La Vega.

De acuerdo con reportes comunitarios, el aumento repentino del caudal del afluente provocó que el río se saliera de su cauce en varios puntos, afectando la vía que comunica con Villa Esperanza e impidiendo el tránsito normal de vehículos y peatones.

Frarman García, productor televisivo de la localidad, informó que la situación se ha tornado crítica debido a las crecidas del río en Tireo, al tiempo que hizo un llamado a las autoridades de la Defensa Civil para intervenir de manera preventiva y evitar incidentes que puedan poner en riesgo a la población.

COE mantiene alerta por lluvias

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó la mañana de este sábado que mantiene a La Vega, incluyendo el municipio de Constanza, en alerta amarilla, junto con otras demarcaciones del país, debido a la persistencia de condiciones meteorológicas inestables.

Según el informe, basado en datos del Instituto Dominicano de Meteorología y del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, continúan las precipitaciones y el incremento de la humedad en los suelos, lo que eleva el riesgo de inundaciones y deslizamientos de tierra.

Las imágenes satelitales y los radares muestran desarrollos nubosos generadores de aguaceros localmente fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Condiciones del tiempo en Constanza y La Vega

Para este sábado, se prevén lluvias moderadas a fuertes en distintos períodos del día en Constanza y el resto de La Vega, acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Estas condiciones aumentan la probabilidad de crecidas de ríos, arroyos y cañadas, especialmente en zonas montañosas como Tireo, donde los suelos se encuentran saturados.

Recomendaciones a la población

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a no cruzar ríos, arroyos ni cañadas con alto volumen de agua, así como a evitar el uso de balnearios en las provincias bajo alerta.

Asimismo, el Instituto Dominicano de Meteorología recomendó a los operadores de pequeñas y medianas embarcaciones en la costa atlántica navegar con precaución cerca del perímetro costero, debido al viento anormal y al oleaje peligroso.

El desbordamiento del río La Palma Arriba en Tireo, Constanza, se suma a los efectos de las lluvias que continúan impactando a La Vega, donde las autoridades mantienen un monitoreo constante ante posibles nuevas incidencias.