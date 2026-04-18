El COE mantiene 26 provincias en alerta por lluvias; más de 230 mil personas sin agua potable

Foto de archivo de varios vehículos transitando bajo la lluvia. Una vaguada mantiene a 26 provincias en alerta en la República Dominicana. ( DIARIO LIBRE )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó este sábado, en su segundo boletín preliminar emitido a las 9:40 de la mañana, que se mantienen 11 provincias en alerta amarilla y 15 en alerta verde, debido a la incidencia de una vaguada que continúa generando condiciones de inestabilidad atmosférica en gran parte del territorio nacional.

De acuerdo con el organismo, los niveles de alerta responden al riesgo de inundaciones urbanas y rurales, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierra, especialmente tras la saturación de los suelos producto de las lluvias registradas en los últimos cinco días.

Alerta Amarilla (11) Alerta Verde (15) La Vega Santiago San Juan San Pedro de Macorís María Trinidad Sánchez Hato Mayor Samaná Montecristi Monseñor Nouel Espaillat San José de Ocoa Puerto Plata El Seibo Provincia Santo Domingo Valverde San Cristóbal Dajabón Santiago Rodríguez Azua La Altagracia Monte Plata Hermanas Mirabal La Romana Distrito Nacional Duarte (especial Bajo Yuna) Sánchez Ramírez

Significado de los niveles de alerta Alerta Amarilla: Se declara cuando existe una tendencia ascendente del fenómeno, implicando situaciones inminentes de riesgo y posibles emergencias severas. Alerta Verde: Se establece cuando las condiciones permiten prever la ocurrencia de un evento peligroso para la población. Puede ser parcial o total.

Reporte preliminar de daños 23 acueductos fuera de servicio , afectando a 230,104 usuarios , según INAPA.

, afectando a , según INAPA. Valverde: caída de un árbol sobre una vivienda, causando daños parciales.

caída de un árbol sobre una vivienda, causando daños parciales. San Juan: desbordamiento de cañada dejó dos viviendas anegadas.

desbordamiento de cañada dejó dos viviendas anegadas. Monte Plata: comunidades incomunicadas por crecidas de los ríos Ozama y Guanuma.

comunidades incomunicadas por crecidas de los ríos Ozama y Guanuma. La Romana: seis personas rescatadas tras ser arrastrado su vehículo por una crecida.

seis personas rescatadas tras ser arrastrado su vehículo por una crecida. San Pedro de Macorís: inundaciones urbanas en el sector Mayen.

inundaciones urbanas en el sector Mayen. San Cristóbal: ocho personas rescatadas, incluida una menor, en el río Nizao.

ocho personas rescatadas, incluida una menor, en el río Nizao. San José de Ocoa: deslizamiento de tierra afecta el tránsito vehicular.

Lluvias se intensificarán en la tarde

El informe, sustentado en datos del Instituto Dominicano de Meteorología y el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, indica que durante la mañana se registraron chubascos débiles a moderados en provincias del este y nordeste.

Sin embargo, para la tarde se prevé un incremento significativo de las precipitaciones, con tormentas eléctricas y ráfagas de viento que impactarán zonas como el Gran Santo Domingo, San Pedro de Macorís, La Romana, Monte Plata, San Juan y La Vega, entre otras.

El COE reiteró la prohibición del uso de ríos, arroyos y balnearios en las provincias bajo alerta, con énfasis en la cuenca de la presa de Valdesia, donde el sistema de regulación mantiene niveles elevados del río Nizao.

Asimismo, instó a la ciudadanía a evitar cruzar cuerpos de agua con alto caudal, conducir con precaución ante la reducción de visibilidad por lluvias y mantener vigilancia sobre niños y adolescentes.

Daños causados por las lluvias

En el ámbito de servicios, el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados reportó 23 acueductos fuera de servicio, afectando a más de 230,000 usuarios.

En cuanto a incidentes, al menos 14 personas fueron rescatadas en las provincias de San Cristóbal y La Romana, tras quedar atrapadas por crecidas repentinas. Además, se reportaron comunidades incomunicadas en Monte Plata, aunque algunas ya han retornado a la normalidad.

En San Cristóbal, ocho personas —incluida una menor— fueron rescatadas del río Nizao. En La Romana, seis ocupantes de un vehículo fueron arrastrados por una crecida y posteriormente salvados.

Además, en San José de Ocoa, un deslizamiento de tierra obstaculizó el tránsito y e n Valverde, un árbol cayó sobre una vivienda.

En ese sentido, el COE destacó que distintas instituciones del Estado, incluyendo la Defensa Civil Dominicana, las Fuerzas Armadas, la Cruz Roja Dominicana y la Policía Nacional, mantienen operativos activos, monitoreo constante y coordinación para evacuaciones preventivas en zonas vulnerables.

Condiciones marítimas

En la costa Caribeña, las autoridades recomiendan a embarcaciones pequeñas y medianas navegar con precaución, debido a la visibilidad reducida por lluvias intensas y actividad eléctrica.

El director del COE, Juan Manuel Méndez García, reiteró el llamado a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y a seguir las orientaciones de los organismos de protección civil.

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Las autoridades recordaron que, en caso de emergencia, la ciudadanía puede comunicarse a través del sistema 9-1-1 y los números oficiales habilitados.

La situación continúa bajo monitoreo constante mientras la vaguada mantiene condiciones favorables para nuevas precipitaciones en el país.

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