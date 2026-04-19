Vaguada se aleja, pero dejará lluvias en varias provincias este domingo

Un motorista transita por una vía del Distrito Nacional en un día de lluvia. ( DIARIO LIBRE/NELSON PULIDO )

Para la mañana de este domingo, la vaguada que ha estado incidiendo sobre el territorio nacional continuará desplazándose lentamente hacia el este y se ubicará sobre Puerto Rico, según el informe del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

Durante la mañana se prevé un cielo mayormente despejado, aunque con lluvias en algunas localidades del noreste y el Valle del Cibao.

Sin embargo, después del mediodía, en el Gran Santo Domingo, Hato Mayor, Monte Plata, San Cristóbal, San José de Ocoa, Peravia, Azua, San Juan, Elías Piña, Dajabón y San Pedro de Macorís, se producirán incrementos nubosos acompañados de aguaceros dispersos, tronadas y posibles ráfagas de viento.

Para la madrugada, el Indomet no descarta la ocurrencia de chubascos aislados en poblados de la región suroeste del país.

Temperaturas calurosas

En cuanto a las temperaturas, el organismo meteorológico indicó que continuarán ligeramente calurosas durante el día, debido a la incidencia de la radiación solar y al viento que estará girando gradualmente hacia el este/sureste.

Las mínimas oscilarán entre 20 y 22 °C, mientras que las máximas estarán entre 29 y 31 °C.

Lunes con pocas lluvias

Para mañana lunes, se espera un cielo con nubes dispersas y escasas precipitaciones en gran parte del país, debido a la reducción del contenido de humedad en comparación con días anteriores.

No obstante, el calentamiento vespertino favorecerá, en horas de la tarde, incrementos nubosos que dejarán aguaceros dispersos, tronadas y ráfagas de viento aisladas hasta las primeras horas de la noche en provincias como Hato Mayor, La Vega, Monseñor Nouel, Santiago, Santiago Rodríguez, Valverde, Elías Piña, Dajabón, Independencia, Baoruco y San Juan.

Para el martes, incidirá una vaguada prefrontal asociada a un sistema frontal, lo que provocará un aumento de las precipitaciones en el país. Después del mediodía, se prevén incrementos nubosos acompañados de aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en provincias del suroeste, noreste, la cordillera Central, el Valle del Cibao y la zona fronteriza.