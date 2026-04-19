×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Clima en RD
Clima en RD

Vaguada se aleja, pero dejará lluvias en varias provincias este domingo

Las mínimas oscilarán entre 20 y 22 °C, mientras que las máximas estarán entre 29 y 31 °C

    Expandir imagen
    Vaguada se aleja, pero dejará lluvias en varias provincias este domingo
    Un motorista transita por una vía del Distrito Nacional en un día de lluvia. (DIARIO LIBRE/NELSON PULIDO)

    Para la mañana de este domingo, la vaguada que ha estado incidiendo sobre el territorio nacional continuará desplazándose lentamente hacia el este y se ubicará sobre Puerto Rico, según el informe del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

    Durante la mañana se prevé un cielo mayormente despejado, aunque con lluvias en algunas localidades del noreste y el Valle del Cibao.

    Sin embargo, después del mediodía, en el Gran Santo Domingo, Hato Mayor, Monte Plata, San Cristóbal, San José de Ocoa, Peravia, Azua, San Juan, Elías Piña, Dajabón y San Pedro de Macorís, se producirán incrementos nubosos acompañados de aguaceros dispersos, tronadas y posibles ráfagas de viento.

    Para la madrugada, el Indomet no descarta la ocurrencia de chubascos aislados en poblados de la región suroeste del país.

    RELACIONADAS

    Temperaturas calurosas

    En cuanto a las temperaturas, el organismo meteorológico indicó que continuarán ligeramente calurosas durante el día, debido a la incidencia de la radiación solar y al viento que estará girando gradualmente hacia el este/sureste.

    Las mínimas oscilarán entre 20 y 22 °C, mientras que las máximas estarán entre 29 y 31 °C.

    Lunes con pocas lluvias

    Para mañana lunes, se espera un cielo con nubes dispersas y escasas precipitaciones en gran parte del país, debido a la reducción del contenido de humedad en comparación con días anteriores.

    No obstante, el calentamiento vespertino favorecerá, en horas de la tarde, incrementos nubosos que dejarán aguaceros dispersos, tronadas y ráfagas de viento aisladas hasta las primeras horas de la noche en provincias como Hato Mayor, La Vega, Monseñor Nouel, Santiago, Santiago Rodríguez, Valverde, Elías Piña, Dajabón, Independencia, Baoruco y San Juan.

    Para el martes, incidirá una vaguada prefrontal asociada a un sistema frontal, lo que provocará un aumento de las precipitaciones en el país. Después del mediodía, se prevén incrementos nubosos acompañados de aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en provincias del suroeste, noreste, la cordillera Central, el Valle del Cibao y la zona fronteriza.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.