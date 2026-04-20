Temperaturas calurosas y lluvias en la tarde dominan el clima de este lunes

Una mujer se seca el sudor mientras se resguarda del sol en la acera. ( DIARIO LIBRE / ARCHIVO )

Para la mañana de este lunes, se espera un cielo mayormente soleado y escasas lluvias debido a la baja humedad de la masa de aire que cubre el país.

Sin embargo, para la tarde, el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) prevé que la presencia de una vaguada localizada al noroeste de la isla, asociada a un sistema frontal que se ubicará sobre las Bahamas junto con los efectos locales del calentamiento diurno, provocarán un aumento de nubosidad, con posibles aguaceros dispersos, tronadas aisladas y ráfagas de viento en diversas localidades de las regiones noroeste, la cordillera Central y la zona fronteriza.

Entre las provincias donde se podrían las lluvias se encuentran: Barahona, Monte Plata, María Trinidad Sánchez, Monseñor Nouel, Santiago Rodríguez, Valverde, Elías Piña, Dajabón, Pedernales, San José de Ocoa y San Juan .

Se espera que las temperaturas sigan siendo ligeramente calurosas durante el día, debido a los efectos de la radiación solar. El viento, que estará girando gradualmente del este/sureste, no aliviará mucho el calor. Las temperaturas mínimas oscilarán entre 20 °C y 22 °C, mientras que las máximas estarán entre 29 °C y 31 °C.

Pronóstico para el martes y miércoles

El martes, se espera un aumento en la humedad e inestabilidad debido a la cercanía de un sistema frontal al norte de la isla. Esto provocará que en horas de la tarde y primeras horas de la noche se registren nublados con aguaceros fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en varias provincias del litoral costero Atlántico, el valle del Cibao, la cordillera Central y la zona fronteriza.

Entre las provincias más afectadas estarán: Monte Plata, Sánchez Ramírez, Duarte, María Trinidad Sánchez, Santiago, La Vega, Monseñor Nouel, San José de Ocoa, Puerto Plata, Valverde, Espaillat, San Juan, Azua, Santiago Rodríguez, Dajabón, Elías Piña, Independencia y Bahoruco.

Para el miércoles, los campos nubosos de un sistema frontal al norte de la isla, junto al viento moderado del nordeste y los efectos locales, provocarán desde la madrugada aguaceros fuertes con tormentas eléctricas y ráfagas de viento en las mismas áreas mencionadas anteriormente.

Este fenómeno afectará principalmente las provincias del litoral costero Atlántico, el valle del Cibao, la llanura oriental, la cordillera Central y la zona fronteriza.

El organismo meteorológico prevé que las lluvias se produzcan en las provincias Sánchez Ramírez, Duarte, María Trinidad Sánchez, Santiago, La Vega, Monseñor Nouel, San José de Ocoa, Puerto Plata, Valverde, Espaillat, San Juan, Azua, Dajabón, Elías Piña, Independencia, La Romana, Bahoruco, San Pedro de Macorís, San Cristóbal y el Gran Santo Domingo.