El COE mantiene una provincia en alerta amarilla y ocho en verde por riesgo de inundaciones

Tres personas caminan bajo la lluvia en una calle del Gran Santo Domingo. ( DIARIO LIBRE/ NELSON PULIDO )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó en su boletín de las 11:45 de la mañana de este lunes que mantiene una provincia en alerta amarilla y otras ocho en alerta verde ante el riesgo de inundaciones repentinas, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como posibles deslizamientos de tierra.

En alerta amarilla se encuentra Puerto Plata, mientras que en verde figuran Monseñor Nouel, San Juan, Monte Plata, Elías Piña, Duarte (especialmente el Bajo Yuna), La Vega, Dajabón y San José de Ocoa.

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Lluvias para la tarde

De acuerdo con el informe del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), aunque predominará un clima mayormente soleado en gran parte del país por la reducción de humedad, se prevén aguaceros locales con tronadas y ráfagas de viento en zonas de la Cordillera Central y la región fronteriza durante la tarde, debido a la incidencia de una vaguada en niveles bajos de la troposfera.

También en provincias como La Vega, Monseñor Nouel, San José de Ocoa, Santiago, Santiago Rodríguez, Dajabón, Elías Piña y San Juan, pueden presentar lluvias.

El COE indicó que estas condiciones, sumadas a la saturación de los suelos por las lluvias de los últimos días, mantienen el riesgo de eventos hidrológicos, por lo que exhortó a la población a no cruzar ríos, arroyos y cañadas con alto volumen de agua, así como evitar el uso de balnearios en las provincias bajo alerta.

Regulación de la presa Valdesia

Asimismo, reiteró la prohibición a los bañistas el acceso al río Nizao, en la cuenca de la presa de Valdesia, debido a la regulación de la represa por parte del Comité de Operación de Presas y Embalses.

En cuanto a los daños, el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) reportó 30 acueductos fuera de servicio, afectando a 277,362 usuarios.

El organismo también informó que ya no hay comunidades incomunicadas, aunque se mantienen monitoreos en zonas vulnerables y operativos preventivos por parte de la Defensa Civil y otros organismos de respuesta.

Las autoridades llamaron a los conductores a extremar precauciones por la reducción de visibilidad y a la población a seguir atentos a las orientaciones de los organismos de protección civil.