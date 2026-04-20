Estos son los nombres de los huracanes de la temporada 2026

Se espera que seis tormentas se conviertan en huracanes y dos se intensifiquen hasta alcanzar la categoría 3 o superior ( FUENTE EXTERNA )

La temporada de huracanes en el Atlántico 2026, que comenzará oficialmente el 1 de junio y terminará el 30 de noviembre, podría diferir de las pasadas en la última década, debido al creciente fenómeno de El Niño, según un nuevo pronóstico de investigadores de la Universidad Estatal de Colorado (CSU).

Los expertos pronostican una temporada ligeramente por debajo del promedio, con 13 tormentas con nombre (entre tormentas tropicales y huracanes). Se espera que seis de ellas se conviertan en huracanes y dos se intensifiquen hasta alcanzar la categoría 3 o superior.

Desde ya el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (CNH) publicó la lista de los nombres para asignar a estos fenómenos tropicales este año.

Los 21 nombres para los ciclones tropicales este 2026 son:

Arthur

Bertha

Cristobal

Dolly

Edouard

Fay

Gonzalo

Hanna

Isaias

Josephine

Kyle

Leah

Marco

Nana

Omar

Paulette

Rene

Sally

Teddy

Vicky

Wilfred

El CNH informa que desde 1953, las tormentas tropicales del Atlántico se nombraban a partir de listas elaboradas por el Centro Nacional de Huracanes. Actualmente, un comité internacional de la Organización Meteorológica Mundial se encarga de mantener y actualizar dichas listas mediante un procedimiento riguroso.

Explica que las seis listas anteriores se utilizan de forma rotativa y se renuevan cada seis años; es decir, la lista de 2023 se volverá a utilizar en 2029. Indica que el único cambio en la lista se produce si una tormenta es tan devastadora o costosa que el uso futuro de su nombre para otra tormenta resultaría inapropiado por razones de sensibilidad. En ese caso, en una reunión anual del comité de la OMM (convocada principalmente para tratar otros asuntos), el nombre en cuestión se elimina de la lista y se selecciona otro para reemplazarlo.

"Si se forma una tormenta fuera de temporada, se le asignará el siguiente nombre de la lista según la fecha actual. Por ejemplo, si se forma un ciclón tropical el 28 de diciembre, se le asignará el nombre de la temporada anterior. Si se forma en febrero, se le asignará el nombre de la temporada siguiente", detalle el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos en su página web.

En caso de que se produzcan más de 21 ciclones tropicales con nombre en la cuenca del Atlántico durante una temporada, las tormentas adicionales tomarán nombres de una lista alternativa aprobada por la OMM.