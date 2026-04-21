El Indomet prevé aumento de las lluvias para este martes por vaguada y sistema frontal

Varios vehículos transitando bajo la lluvia en una calle del Gran Santo Domingo. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que desde tempranas horas de este martes se han registrado precipitaciones dispersas en zonas de la costa caribeña, así como en las provincias Samaná y María Trinidad Sánchez, debido a la incidencia del viento del sureste.

Para la tarde, la combinación de una vaguada ubicada al noroeste del país y la proximidad de un sistema frontal provocará un incremento de la nubosidad, generando aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en provincias como La Altagracia, El Seibo, San Pedro de Macorís, Hato Mayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, Hermanas Mirabal, La Vega y Santiago, San José de Ocoa, Azua, San Juan, Dajabón, Santiago Rodríguez, Independencia y Elías Piña.

Estas condiciones se mantendrán durante la noche y podrían extenderse a zonas cercanas, según el informe.

Alertas meteorológicas y temperaturas

Ante este panorama, el organismo indicó que mantiene niveles de alerta meteorológica en San José de Ocoa, Monseñor Nouel, Elías Piña, San Juan, Dajabón y La Vega, ante el riesgo de inundaciones urbanas, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como posibles deslizamientos de tierra.

Las temperaturas oscilarán entre mínimas de 20 °C y 22 °C, y máximas de 29 °C a 31 °C.

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Miércoles y jueves

Para mañana miércoles, se prevé que desde la madrugada el sistema frontal se acerque a la costa norte, provocando lluvias con tronadas en provincias del litoral atlántico como Montecristi, Puerto Plata, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Samaná, Santiago, La Vega, Monseñor Nouel, entre otras.

En la tarde, las precipitaciones serán más intensas y frecuentes en San José de Ocoa, Azua, Peravia, San Cristóbal, Monseñor Nouel, La Vega, Santiago, San Juan, Independencia, Pedernales, El Gran Santo Domingo, entre otras provincias cercanas.

El jueves, el Indomet advierte que persistirá un ambiente húmedo e inestable, con aguaceros fuertes, tormentas eléctricas, ráfagas de viento e incluso posibles granizadas en varias provincias, debido a que el sistema frontal estará casi estacionario cerca de la costa norte del país.

Desde la madrugada, se presentarán lluvias débiles a moderadas en poblados de la costa atlántica, las cuales continuarán durante las horas matutinas. Para la tarde, se esperan la ocurrencia de aguaceros fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas, ráfagas de viento y posibles granizadas, principalmente en el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, San Pedro de Macorís, Hato Mayor, El Seibo, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, La Vega, Santiago, así como en otras localidades del suroeste del país.

Las autoridades recomendaron a la población mantenerse atenta a los boletines oficiales, ya que los niveles de alerta podrían ser modificados durante las próximas 24 horas debido al aumento del riesgo de inundaciones y otros eventos asociados a las lluvias.