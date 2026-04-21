El COE amplía a 14 las provincias en alerta verde por lluvias de este martes

Mapa de las provincias bajo alerta emitido por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), debido a la incidencia de una vaguada. ( FUENTE EXTERNA )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) amplió este martes a 14 las provincias en alerta verde, debido a la persistencia de lluvias asociadas a una vaguada que incide sobre el territorio nacional.

En su boletín emitido a la 1:30 de la tarde, el organismo informó que la medida responde al riesgo de inundaciones urbanas y rurales, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierra.

Las provincias en alerta verde son: Monseñor Nouel, San Juan, Monte Plata, Elías Piña, Duarte (especialmente el Bajo Yuna), La Vega, Dajabón, San José de Ocoa, Santiago Rodríguez, Montecristi, Puerto Plata, Santiago, San Cristóbal y Peravia.

Condiciones meteorológicas

El COE explicó que, de acuerdo con informes del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) y el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi), una vaguada prefrontal al noroeste del país, combinada con vientos cálidos del este/sureste, continuará generando aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Estas condiciones afectarán principalmente provincias del este, nordeste, centro y suroeste, y se extenderán durante la tarde y primeras horas de la noche hacia otras zonas del país.

Medidas preventivas

El organismo reiteró varias recomendaciones a la población:

Abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas con alto volumen de agua

Evitar el uso de balnearios en las provincias bajo alerta

Mantener vigilancia sobre niños y adolescentes

Conducir con precaución ante la reducción de visibilidad por lluvias

Asimismo, se mantiene la prohibición del uso de ríos, especialmente en la cuenca de la presa de Valdesia, donde está restringido el acceso al río Nizao debido a la regulación del embalse.

El COE indicó que no hay comunidades incomunicadas en estos momentos, mientras que las condiciones marítimas se mantienen normales en ambas costas del país.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a mantenerse atenta a los boletines oficiales y a seguir las orientaciones de los organismos de protección civil ante la continuidad de las lluvias.