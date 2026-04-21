Puerto Plata, Montecristi y Espaillat en alerta amarilla por lluvias asociadas a vaguada

Mapa del país con las provincias en alerta por vaguada pre-frontal. ( FUENTE EXTERNA )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) colocó en alerta amarilla a tres provincias y 14 en alerta verde, debido a las condiciones meteorológicas provocadas por una vaguada pre-frontal ubicada al noroeste del país.

De acuerdo con los boletines del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) y el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi), la interacción de esta vaguada con el viento cálido del este/sureste estará generando incrementos nubosos, aguaceros de moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en varias localidades.

En alerta amarilla se encuentran las provincias Puerto Plata, Montecristi y Espaillat, mientras que en alerta verde están San Juan, Elías Piña, La Vega, Santiago, Duarte (especialmente el Bajo Yuna), San José de Ocoa, Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez, Peravia, San Cristóbal, Monseñor Nouel, Monte Plata, Dajabón y Santiago Rodríguez.

El COE explicó la noche de este martes que estas alertas se emiten ante el riesgo de inundaciones repentinas, tanto urbanas como rurales, así como crecidas de ríos, arroyos y cañadas, y posibles deslizamientos de tierra.

Exhortación del organismo

En ese sentido, el organismo reiteró el llamado a la población a abstenerse de cruzar cuerpos de agua con alto volumen, debido al peligro que representan las corrientes y la turbiedad.

Asimismo, recordó que se mantiene la prohibición del uso de ríos, arroyos y cañadas en las provincias bajo alerta. De manera especial, indicó que está restringido el acceso al río Nizao, en la cuenca de la presa de Valdesia, donde el Comité de Operación de Presas y Embalses realiza regulaciones.

El COE también exhortó a los padres a mantener vigilancia sobre sus hijos para evitar que utilicen balnearios en condiciones de riesgo, y pidió a los conductores tomar precauciones ante la reducción de visibilidad provocada por las lluvias.

También informó que, hasta el momento, no se reportan localidades incomunicadas.