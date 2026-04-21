El COE mantiene 11 provincias en alerta verde por lluvias de este martes y riesgo de inundaciones

Las condiciones atmosféricas están asociadas a una vaguada prefrontal, en combinación con vientos cálidos del este/sureste, lo que provocará aguaceros este martes. ( DIARIO LIBRE/ NELSON PULIDO )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó este martes que mantiene 11 provincias en alerta verde debido a los efectos de una vaguada que continúa generando lluvias en gran parte del país, con riesgo de inundaciones repentinas, crecidas de ríos y deslizamientos de tierra.

De acuerdo con el informe preliminar No. 5, emitido a las 11:45 de la mañana, las provincias bajo alerta son: Monseñor Nouel, San Juan, Monte Plata, Elías Piña, Duarte (especialmente el Bajo Yuna), La Vega, Dajabón, San José de Ocoa, Santiago Rodríguez, Montecristi y Puerto Plata.

El organismo explicó que las condiciones atmosféricas están asociadas a una vaguada prefrontal, en combinación con vientos cálidos del este/sureste, lo que provocará aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en varias localidades, según reportes del Instituto Dominicano de Meteorología y el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos.

Acueductos fuera de servicio y población afectada

El informe señala que el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados reportó 28 acueductos fuera de servicio, lo que afecta a 320,420 usuarios en distintas zonas del país.

Situación en comunidades

En la provincia de Monte Plata, el desbordamiento del río Guanuma dejó incomunicada temporalmente esa comunidad, aunque posteriormente la situación volvió a la normalidad.

El COE indicó, además, que actualmente no hay comunidades aisladas en el territorio nacional.

Medidas y recomendaciones

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a no cruzar ríos, arroyos y cañadas con alto volumen de agua , así como evitar el uso de balnearios en las provincias bajo alerta. También se mantiene la prohibición específica en la cuenca de la presa de Valdesia, donde está restringido el acceso al río Nizao.

Asimismo, exhortaron a los conductores a tomar precauciones por la reducción de visibilidad causada por las lluvias, y a los padres a vigilar a los menores para evitar situaciones de riesgo.

El COE destacó que organismos como la Defensa Civil, la Cruz Roja Dominicana y las Fuerzas Armadas mantienen activos sus protocolos de monitoreo, prevención y respuesta en las zonas vulnerables.

El director del organismo, Juan Manuel Méndez García, reiteró el llamado a la ciudadanía a mantenerse atenta a los boletines oficiales y seguir las orientaciones de los organismos de protección civil ante la persistencia de las lluvias.