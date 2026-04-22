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El COE aumenta a siete las provincias en alerta amarilla y 13 en verde por vaguada

Las autoridades recomiendan a las embarcaciones pequeñas y medianas navegar cerca del perímetro costero en la costa atlántica, sin aventurarse mar adentro por viento moderado y olas anormales

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    El COE aumenta a siete las provincias en alerta amarilla y 13 en verde por vaguada
    Vista de una calle inundada en el Ensanche Quisqueya del Distrito Nacional. (DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA)

    El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó que mantiene siete provincias en alerta amarilla y otras 13 en verde, ante el riesgo de inundaciones repentinas, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierra, debido a las lluvias asociadas a una vaguada.

    En alerta amarilla se encuentran Puerto Plata, Montecristi, Espaillat, María Trinidad Sánchez, La Vega, Monseñor Nouel y Hermanas Mirabal.

    Bajo alerta verde figuran: San Juan, Elías Piña, Duarte (especialmente el Bajo Yuna), Santiago, Peravia, Monte Plata, San José de Ocoa, San Cristóbal, Valverde, Santiago Rodríguez, Dajabón, Santo Domingo y el Distrito Nacional.

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    Infografía

    Vaguada prefrontal

    En el boletín de las 7:00 de la mañana, el COE informó que, de acuerdo con el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), las condiciones meteorológicas estarán influenciadas por una vaguada prefrontal al noroeste del país y el viento cálido del este/sureste, lo que favorecerá incrementos nubosos con aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

    Las precipitaciones afectarán principalmente provincias como La Altagracia, San Pedro de Macorís, Hato Mayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, Hermanas Mirabal, La Vega, Santiago, San José de Ocoa, Azua, San Juan, Barahona, Independencia y Elías Piña, extendiéndose hacia zonas del norte y noroeste en horas de la tarde y primeras de la noche.

    Recomendaciones

    El COE exhortó a la población a no cruzar ríos, arroyos y cañadas con alto volumen de agua, así como evitar el uso de balnearios en las provincias bajo alerta. También reiteró la prohibición de acceso al río Nizao, en la cuenca de la presa de Valdesia, debido a la regulación del embalse.

    Asimismo, recomendó a los conductores tomar precauciones por la reducción de visibilidad en las vías y a los padres mantener supervisión sobre los menores para prevenir incidentes.

    • En cuanto a las condiciones marítimas, se aconseja a las embarcaciones pequeñas y medianas navegar cerca del perímetro costero en la costa atlántica, sin aventurarse mar adentro por viento moderado y olas anormales.

    Las autoridades pidieron a la ciudadanía mantenerse atenta a los boletines oficiales y seguir las orientaciones de los organismos de protección civil ante cualquier eventualidad.

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