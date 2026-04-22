El COE eleva a ocho las provincias en alerta amarilla por efectos de vaguada

Mapa de las provincias bajo alerta por el Centro de Operaciones de Emergencias. ( FUENTE EXTERNA )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) elevó a ocho las provincias en alerta amarilla como consecuencia de los efectos de una vaguada prefrontal localizada al noroeste del país, que en combinación con el viento cálido del este/sureste, están generando aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en gran parte del territorio nacional.

La institución indicó que bajo alerta amarilla se encuentran Puerto Plata, Montecristi, Espaillat, María Trinidad Sánchez y Hermanas Mirabal, así como La Vega, Monseñor Nouel y Santiago.

Debido a la ocurrencia de aguaceros, la entidad también colocó bajo alerta verde las provincias San Juan, Elías Piña, Samaná, Santo Domingo, Valverde, Santiago Rodríguez, Dajabón, San José de Ocoa, San Cristóbal, Monte Plata, Peravia, el Distrito Nacional, Sánchez Ramírez y Duarte, especialmente en el Bajo Yuna.

Según el organismo de socorro, todas las demarcaciones bajo alerta podrían enfrentar inundaciones repentinas, tanto urbanas como rurales, así como crecidas de ríos, arroyos y cañadas, además de posibles deslizamientos de tierra.

Por ello, las autoridades mantienen la prohibición del uso de ríos, arroyos y cañadas en estas provincias, especialmente la cuenca de la presa de Valdesia, que se encuentra en regulación por el Comité de Operación de Presas y Embalses, por lo que está prohibido el acceso a bañistas al río Nizao.

El COE también recomienda a la población abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua, así como evitar su uso debido a la turbidez y el caudal que mantienen.

Daños generados por las lluvias

Ante las persistentes precipitaciones, el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) informó que unos 32 acueductos se encuentran fuera de servicio, afectando a una población de 350,127 usuarios.

Las fuertes lluvias también causaron inundaciones urbanas en varios sectores de La Vega, como Villa Francisca, Las Carmelitas y San Miguel, así como en Arenoso, Nápoles y María Auxiliadora. De acuerdo con las autoridades, la situación volvió a la normalidad.

En tanto, en Azua, las lluvias provocaron el aumento del caudal del río Jura, que comunica a la comunidad de Cabuyita con el distrito municipal de Las Lomas, el cual se encuentra incomunicado de forma parcial y temporal.