El Distrito Nacional y nueve provincias están en alerta amarilla

La incidencia de una vaguada aumentará las lluvias. ( FUENTE EXTERNA )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) dispuso alerta amarilla para el Distrito Nacional y aumentó a nueve provincias en este nivel de aviso, debido a la incidencia de una vaguada prefrontal al noroeste del país y la interacción con vientos cálidos del este/sureste, que favorecerán incrementos nubosos y aguaceros.

En tanto, redujo las verdes en 10.

En alerta roja permanecen Puerto Plata y Espaillat.

Las provincias en alerta amarilla son Montecristi, María Trinidad Sánchez, Hermanas Mirabal, Monseñor Nouel, Santiago, La Vega, San José de Ocoa, San Cristóbal y Santo Domingo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/23/b3b2134e-f7fa-4b02-8a76-47d54b8e98e6-579bae51.jpg

Mientras que en alerta verde se encuentran San Juan, Elías Piña, Duarte (en especial el Bajo Yuna), Samaná, Valverde, Santiago Rodríguez, Dajabón, Monte Plata, Peravia y Sánchez Ramírez.

En ese sentido, recomendó a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.

De igual forma, en la costa atlántica sugirió a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones navegar cerca del perímetro costero, sin aventurarse mar adentro debido a viento moderado y olas anormales.