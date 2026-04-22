El Distrito Nacional y nueve provincias están en alerta amarilla
En roja permanecen Puerto Plata y Espaillat
El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) dispuso alerta amarilla para el Distrito Nacional y aumentó a nueve provincias en este nivel de aviso, debido a la incidencia de una vaguada prefrontal al noroeste del país y la interacción con vientos cálidos del este/sureste, que favorecerán incrementos nubosos y aguaceros.
En tanto, redujo las verdes en 10.
En alerta roja permanecen Puerto Plata y Espaillat.
Las provincias en alerta amarilla son Montecristi, María Trinidad Sánchez, Hermanas Mirabal, Monseñor Nouel, Santiago, La Vega, San José de Ocoa, San Cristóbal y Santo Domingo.
Mientras que en alerta verde se encuentran San Juan, Elías Piña, Duarte (en especial el Bajo Yuna), Samaná, Valverde, Santiago Rodríguez, Dajabón, Monte Plata, Peravia y Sánchez Ramírez.
En ese sentido, recomendó a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.
De igual forma, en la costa atlántica sugirió a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones navegar cerca del perímetro costero, sin aventurarse mar adentro debido a viento moderado y olas anormales.