COE coloca a Puerto Plata y Espaillat en alerta roja por vaguada

Mapa del país con las provincias en alerta. ( FUENTE EXTERNA )

Dos provincias se encuentran en alerta roja, mientras que siete permanecen en alerta amarilla y 12, junto al Distrito Nacional, en verde, debido a la incidencia de una vaguada prefrontal al noroeste del país y la interacción con vientos cálidos del este/sureste, que favorecerán incrementos nubosos y aguaceros.

La información fue ofrecida este miércoles por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE).

En alerta roja están Puerto Plata y Espaillat.

En alerta amarilla se encuentran Montecristi, María Trinidad Sánchez, Hermanas Mirabal, La Vega, Monseñor Nouel, Santiago y San José de Ocoa.

Mientras que en alerta verde figuran San Juan, Elías Piña, Duarte (en especial el Bajo Yuna), Samaná, Santo Domingo, Valverde, Santiago Rodríguez, Dajabón, San Cristóbal, Monte Plata, Peravia, el Distrito Nacional y Sánchez Ramírez.

"Pedimos a la población en alto riesgo en las provincias alertadas no descuidarse y abstenerse de cruzar ríos, arroyos o cañadas con alto volumen de agua, ya sea a pie o en vehículos", expresó el director del COE, Juan Manuel Méndez, en un audiovisual difundido por la entidad.

El organismo también recomendó no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.

Niveles de alertas

22/4/2026 boletín 6:30 pm pic.twitter.com/0uK4WWW5OO — COE (@COE_RD) April 22, 2026

Operadores de embarcaciones

Asimismo, indicó que en la costa atlántica los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas deben navegar cerca del perímetro costero, sin aventurarse mar adentro, debido a viento moderado y oleaje anormal.