Sistema frontal provocará lluvias en varias provincias del país este miércoles

Carros transitando por una calle del Gran Santo Domingo en un día de lluvia. ( DIARIO LIBRE/ NELSON PULIDO )

Las condiciones meteorológicas continuarán dominadas por la influencia de un sistema frontal ubicado al norte del país, el cual se desplaza lentamente hacia el este/sureste.

En su informe del tiempo, el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que el sistema estará provocando nublados acompañados de lluvias fuertes en puntos aislados de provincias como Puerto Plata, Espaillat, Santiago y Monte Cristi. Se prevé que estas precipitaciones se extiendan a otras áreas durante el resto de la mañana.

Para la tarde, se pronostican incrementos de la nubosidad acompañados de aguaceros fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, debido al calentamiento diurno.

Las lluvias podrían ocurrir en San Pedro de Macorís, Monte Plata, San Cristóbal, San José de Ocoa, La Vega, Monseñor Nouel, Santiago, Azua, San Juan, Santiago Rodríguez, Elías Piña, Independencia, Baoruco, Pedernales, Barahona y en el Gran Santo Domingo.

En horas de la noche, se mantendrán las lluvias en localidades ubicadas en la costa norte del país.

En cuanto a las temperaturas, el Indomet indicó que las mínimas oscilarán entre 20 °C y 22 °C, mientras que las máximas estarán entre 29 °C y 31 °C.

Vaguada incidirán en los próximos días

Para el jueves, el sistema frontal continuará generando nublados y aguaceros dispersos desde las primeras horas del día, principalmente en localidades de la costa norte.

Durante la tarde, el organismo meteorológico prevé un aumento de la nubosidad, con aguaceros fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en San Pedro de Macorís, Monte Plata, San Cristóbal, San José de Ocoa, La Vega, Monseñor Nouel, Santiago, Azua, San Juan, Santiago Rodríguez, Elías Piña, Dajabón, Independencia, Baoruco, Pedernales, Barahona y el Gran Santo Domingo.

En la noche, las lluvias disminuirán de manera gradual, aunque permanecerán aguaceros dispersos en localidades cercanas a la costa atlántica.

Para el viernes, una vaguada en altura se estará acercando al país, reforzando las condiciones de inestabilidad. Ante esto, el Indomet señaló que continuarán registrándose aguaceros fuertes, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento durante la tarde y primeras horas de la noche, principalmente en poblados del noreste, sureste, la cordillera Central, el Valle del Cibao y la zona fronteriza.