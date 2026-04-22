Experto advierte retos para República Dominicana ante transición energética global

Germán Deffit, CEO y cofundador de Climate Bonds Initiative, participa en la conferencia Climate Bonds Connect 2026, donde expuso sobre inversión sostenible y resiliencia climática en el Caribe. ( DIARIO LIBRE/ ROGER FIGUEROA )

El CEO y cofundador de la organización internacional Climate Bonds Initiative, Germán Deffit, sostuvo que naciones como República Dominicana, Panamá y Guatemala enfrentan el reto de fortalecer sus economías mientras el mundo atraviesa cambios estructurales en energía, movilidad, comercio e inversión.

"El desafío no es solo reducir emisiones. Para países como República Dominicana, el reto es construir economías más fuertes, generar riqueza y prepararse para lo que viene", expresó.

Advirtió que los países del Caribe deben acelerar sus estrategias de resiliencia climática, desarrollo económico e inversión sostenible para enfrentar los impactos del cambio climático y aprovechar la transformación global de los mercados energéticos y financieros.

Durante su participación en la conferencia Climate Bonds Connect 2026, celebrada por primera vez en el Caribe, el ejecutivo afirmó que la transición energética ya está en marcha y citó que la energía solar es actualmente más barata que los combustibles fósiles en la mayoría de los mercados, mientras que el 93 % de las inversiones globales en nueva generación eléctrica durante el último año se dirigieron a energía limpia.

También, resaltó el crecimiento acelerado de los vehículos eléctricos en diversas economías emergentes, señalando que en Etiopía representaron el 60 % de las ventas de autos el año pasado, mientras en Nepal alcanzaron el 70 %.

Llamado a prepararse para eventos extremos

Deffit alertó que el Caribe enfrentará tormentas y huracanes más intensos en las próximas décadas, por lo que consideró urgente fortalecer la infraestructura, revisar regulaciones y diseñar políticas públicas orientadas a la adaptación climática.

"Debemos prepararnos para un futuro más caliente, más volátil y con fenómenos extremos más frecuentes", indicó.

En ese sentido, explicó que la resiliencia no se limita a muros costeros o infraestructura física, sino que también incluye vivienda, salud pública, seguridad alimentaria, empleo y reducción de desigualdades sociales.

Mercado con apetito por bonos verdes

El CEO de Climate Bonds Initiative destacó que existe un creciente interés de inversionistas globales por instrumentos financieros sostenibles, especialmente bonos verdes, sociales y vinculados a resiliencia.

Aseguró que fondos institucionales y grandes administradores de activos están demandando más productos sostenibles y buscando oportunidades en mercados emergentes.

"Los inversionistas nos dicen: dennos más bonos verdes, más proyectos financiables y más oportunidades de largo plazo", manifestó.

Añadió que países del Caribe y América Latina tienen la oportunidad de atraer parte de ese capital si desarrollan proyectos claros, marcos regulatorios confiables y alianzas con banca multilateral y entidades privadas.

Santo Domingo como centro regional

La serie global de conferencias Connect reunió en Santo Domingo a líderes del sector financiero, corporativo, público y multilateral para impulsar soluciones que aceleren la inversión en resiliencia climática en América Latina y el Caribe.

En la apertura del evento, Jabar Singh anunció la creación de un equipo regional de Finanzas Sostenibles con base en República Dominicana, conectado con las capacidades globales de Scotiabank para atender todo el Caribe.

La conferencia contó además con la participación de Paíno Henríquez, Iván Carvajal, BID Invest y otros representantes del ecosistema financiero regional.