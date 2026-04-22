Gloria Ceballos alerta sobre lluvias en las próximas 48 horas y pide precaución por suelos saturados

Gloria Ceballos explicó que el litoral norte será la zona con mayores acumulados de precipitaciones. ( FUENTE EXTERNA )

La directora del Instituto Nacional de Meteorología (Indomet), Gloria Ceballos, advirtió este miércoles sobre pronósticos de lluvias para las próximas 48 horas, debido a la incidencia de un sistema frontal ubicado al norte del territorio nacional.

A través de una imagen publicada en su cuenta de X, Ceballos explicó que el litoral norte será la zona con mayores acumulados de precipitaciones.

Asimismo, llamó a la población a tomar precauciones, ya que en varias localidades los suelos se encuentran saturados, lo que podría aumentar el riesgo de inundaciones.

Provincias en alerta

En ese sentido, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene e n alerta roja a Puerto Plata y Espaillat, donde el Ministerio de Educación suspendió la docencia.

En alerta amarilla se encuentran Montecristi, María Trinidad Sánchez, Hermanas Mirabal, La Vega, Monseñor Nouel, Santiago y San José de Ocoa.

Mientras que en alerta verde figuran San Juan, Elías Piña, Duarte (en especial el Bajo Yuna), Samaná, Santo Domingo, Valverde, Santiago Rodríguez, Dajabón, San Cristóbal, Monte Plata, Peravia, Sánchez Ramírez y el Distrito Nacional.

Pronósticos de lluvias para las próximas 48 horas, cómo puede observarse el litoral norte tendrá los mayores acumulados. Precaución ya hay suelos saturados!! Sistema frontal al norte del territorio nacional incidiendo. pic.twitter.com/gsXqdoLkep — Gloria Ceballos (@GloriaCeballos7) April 22, 2026