El Distrito Nacional y 20 provincias siguen en alerta por sistema frontal al norte del país

Las lluvias son por la incidencia de un sistema frontal casi estacionario al norte del país, combinado con los efectos del viento cálido del sureste. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó la noche de este jueves que mantiene 20 provincias y al Distrito Nacional bajo distintos niveles de alerta, debido a la incidencia de un sistema frontal casi estacionario al norte del país, combinado con los efectos del viento cálido del sureste, lo que favorece la formación de nubosidad y la ocurrencia de aguaceros.

De acuerdo con el último boletín del organismo, Puerto Plata y Espaillat son las provincias que se encuentran en alerta roja.

En alerta amarilla permanecen ocho provincias: San José de Ocoa, Montecristi, Santiago, María Trinidad Sánchez, Hermanas Mirabal, Samaná, La Vega y Monseñor Nouel.

Mientras que en verde figuran diez provincias y el Distrito Nacional: San Juan, Elías Piña, Duarte (en especial el Bajo Yuna), Santiago Rodríguez, Santo Domingo, San Cristóbal, Hato Mayor, Monte Plata, Peravia y Valverde.

Exhorta a no cruzar ríos crecidos

El COE exhortó a la población a abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas con alto volumen de agua, así como evitar el uso de balnearios en las provincias bajo alerta.

En tanto, el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) recomendó a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones permanecer en puerto en la costa Atlántica, específicamente desde la Bahía de Manzanillo (Montecristi) hasta Cabo Engaño (La Altagracia), debido al viento y el oleaje anormal.

La entidad también advirtió sobre visibilidad reducida por las lluvias y posibles descargas eléctricas asociadas a las condiciones meteorológicas actuales.

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