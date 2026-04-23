Vaguada continuará generando lluvias este jueves

Vehículos transitan por una calle inundada en el Gran Santo Domingo debido a las lluvias provocadas por una vaguada. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE )

Un sistema frontal junto a una vaguada continuará incidiendo sobre las condiciones del tiempo en gran parte del territorio nacional, provocando lluvias moderadas a fuertes desde las primeras horas del día en varias provincias, informó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

Durante la mañana de este jueves, las precipitaciones se concentrarán en localidades del norte y nordeste, como Montecristi, Puerto Plata, Espaillat, María Trinidad Sánchez y Samaná.

Para la tarde, se espera un incremento de las lluvias, acompañada de tormentas eléctricas y ráfagas de viento, especialmente en Santiago, San Juan, La Vega, Monseñor Nouel, San José de Ocoa, Elías Piña, Monte Plata, Hato Mayor, entre otras.

En la noche, las precipitaciones volverán a incidir sobre el litoral atlántico y el Gran Santo Domingo, así como en San Cristóbal y San Pedro de Macorís.

Las temperaturas oscilarán entre los 20 °C y 22 °C las mínimas, y entre 29 °C y 31 °C las máximas.

Alertas meteorológicas y condiciones marítimas

Anoche, e l Centro de Operaciones de Emergencias (COE) dispuso alerta amarilla para el Distrito Nacional y aumentó a nueve provincias en este nivel de aviso, debido a la incidencia de la vaguada.

En alerta roja permanecen Puerto Plata y Espaillat.

Las provincias en alerta amarilla son: Montecristi, María Trinidad Sánchez, Hermanas Mirabal, Monseñor Nouel, Santiago, La Vega, San José de Ocoa, San Cristóbal y Santo Domingo.

En alerta verde se encuentran San Juan, Elías Piña, Samaná, Valverde, Santiago Rodríguez, Dajabón, Monte Plata, Peravia, Sánchez Ramírez y Duarte (en especial el Bajo Yuna).

Asimismo, el organismo recomendó a los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas permanecer en puerto en la costa atlántica, desde la Bahía de Manzanillo hasta Cabo Engaño, por viento y oleaje anormal.

Viernes y sábado

Para mañana viernes, se prevé que continúen las lluvias desde la madrugada en provincias del litoral atlántico, como Montecristi, Puerto Plata, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Hato Mayor y La Altagracia, producto de los remanentes del sistema frontal.

Mientras que en la tarde podrían intensificarse con tormentas eléctricas, ráfagas de viento e incluso posibles granizadas sobre las provincias mencionadas anteriormente, incluyendo Santiago, Valverde, Hermanas Mirabal, Duarte, Sánchez Ramírez, La Vega, San Juan, Elías Piña, entre otras provincias bajo los niveles de alerta y avisos meteorológicos.

En tanto, el sábado el Indomet prevé condiciones mayormente soleadas con ligeros incrementos nubosos en gran parte del país, pero en horas de la tarde se espera el retorno de los aguaceros debido a los efectos orográficos y el calentamiento diurno más la vaguada en altura.

Asimismo, se espera que vuelvan a presentarse aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, en Montecristi, Valverde, Puerto Plata, Espaillat, Santiago, entre otras.