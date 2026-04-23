El COE mantiene 22 provincias bajo alerta por vaguada y lluvias intensas

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó este jueves que mantiene dos provincias en alerta roja, 11 en amarilla y nueve en verde, debido a los efectos de una vaguada que continúa incidiendo sobre el país.

Las provincias en alerta roja son Puerto Plata y Espaillat, ante el riesgo de inundaciones urbanas y rurales, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierra.

En alerta amarilla se encuentran Distrito Nacional, Monte Cristi, María Trinidad Sánchez, Hermanas Mirabal, Monseñor Nouel, Santiago, La Vega, San José de Ocoa, San Cristóbal, Samaná y Santo Domingo.

Mientras que en alerta verde están San Juan, Elías Piña, Duarte (especialmente el Bajo Yuna), Valverde, Santiago Rodríguez, Dajabón, Monte Plata, Peravia y Sánchez Ramírez.

Más de 230 mil usuarios afectados por acueductos fuera de servicio

El informe de situación No. 7, emitido a las 11:15 de la mañana, indica que el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados reportó 16 acueductos fuera de servicio, afectando a 232,107 usuarios.

Lluvias continuarán en gran parte del país

El COE explicó que las lluvias están asociadas a un sistema frontal casi estacionario que, en combinación con el viento del noreste, provocará aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en provincias como Monte Cristi, Puerto Plata, Espaillat, Santiago, La Vega, San Cristóbal, Peravia, San Juan, El Seibo, La Romana, entre otras.

Daños reportados

Entre los efectos registrados, se destacan:

Inundaciones urbanas en Constanza , La Vega, que afectaron centros educativos .

en , La Vega, que . Deslizamientos de tierra en Puerto Plata y San José de Ocoa .

y . Desbordamiento del río Caño Azul en Duarte .

en . Aumento del caudal de ríos en Valverde y Samaná .

. Caída de árboles en San Juan, con daños a viviendas.

Restricciones y llamado a la población

El COE reiteró la prohibición del uso de ríos, arroyos y cañadas en las provincias bajo alerta, especialmente en la cuenca de la presa de Valdesia, donde se regula el embalse, por lo que está prohibido el acceso al río Nizao.

Asimismo, recomendó evitar cruzar cuerpos de agua con alto volumen y exhortó a los conductores a tomar precauciones por la reducción de visibilidad.

En la costa atlántica, desde Monte Cristi hasta La Altagracia, se recomienda a embarcaciones pequeñas permanecer en puerto por oleaje peligroso, mientras que la costa caribeña no presenta restricciones.

Autoridades en monitoreo

Los organismos de socorro, incluyendo la Defensa Civil y la Cruz Roja Dominicana, mantienen vigilancia constante en zonas vulnerables y equipos de respuesta activos.

El COE exhortó a la población a mantenerse atenta a los boletines oficiales y seguir las orientaciones de los organismos de protección civil, ante la continuidad de las lluvias en las próximas horas.