Lluvias y tormentas eléctricas marcan el clima de este viernes

Transeúntes se desplazan por una calle con sombrillas en mano en un día de lluvia. ( DIARIO LIBRE/NELSON PULIDO )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó este viernes que el sistema frontal que ha incidido en las condiciones meteorológicas del país está en proceso de disipación gradual.

No obstante, parte de su estructura nubosa continúa generando lluvias débiles a moderadas, especialmente sobre las provincias de Monte Cristi, Puerto Plata, Samaná, Espaillat y María Trinidad Sánchez.

En su informe del tiempo, el organismo meteorológico señaló que el viento del sureste provocó la formación de nubes pasajeras, lo que causará chubascos en poblados de Barahona, Azua, Peravia y otras localidades del litoral caribeño.

Para la tarde de este viernes, se espera que la masa de aire que cubre el territorio siga siendo húmeda e inestable, debido a la presencia de una vaguada y un cambio en la dirección del viento, que girará al sur/sureste.

Como consecuencia, se prevén lluvias moderadas a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas en Monseñor Nouel, La Vega, Santiago, Espaillat, Hermanas Mirabal, Puerto Plata, Monte Cristi, Santiago Rodríguez, María Trinidad Sánchez, Duarte, Samaná, Sánchez Ramírez, Dajabón y Elías Piña.

Estas lluvias podrían extenderse hasta la medianoche.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre 20 °C y 22 °C, y máximas entre 29 °C y 31 °C.

Pronóstico para el fin de semana

Para mañana sábado, se espera que la vaguada y el viento del sureste provoquen lluvias en las primeras horas del día.

Para la tarde, se esperan nublados y aguaceros moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento, en las provincias de Duarte, Sánchez Ramírez, María Trinidad Sánchez, Monte Plata, La Vega, Santiago, Puerto Plata, Santiago Rodríguez y Monte Cristi. Esta actividad se prolongará hasta la medianoche.

El domingo, la vaguada seguirá influyendo en varios niveles de la troposfera, lo que permitirá que continúen los aguaceros locales durante la tarde, con lluvias moderadas en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, particularmente en las provincias de María Trinidad Sánchez, Sánchez Ramírez, Santiago y zonas cercanas.