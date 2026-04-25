Vaguada provocará aguaceros y acumulados de hasta 150 milímetros en provincias del noroeste

El Indomet prevé aguaceros moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas, ráfagas de viento y posibles granizadas en la tarde y primeras horas de la noche en provincias del noroeste. ( FUENTE EXTERNA )

El meteorólogo Jesús Beltré, del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), informó que las lluvias continuarán durante la tarde de este sábado, principalmente en el interior del país, con acumulados estimados de entre 100 y 150 milímetros.

El especialista explicó a Diario Libre que las precipitaciones más significativas se concentrarán en localidades de las provincias Santiago, Puerto Plata, Samaná, Dajabón, Santiago Rodríguez, San Juan, La Vega, Hermanas Mirabal y Monseñor Nouel, donde la actividad lluviosa ha sido persistente en los últimos días.

Beltré indicó que esta situación responde a la incidencia de una vaguada combinada con efectos locales, lo que favorecerá aguaceros más intensos en horas de la tarde, que también incluyen algunas provincias del suroeste como San Juan, Elías Piña, entre otras. Estas condiciones disminuirán en la noche.

"La lluvia de importancia y los acumulados importantes van a estar en las provincias del interior del país" Jesús Beltré Meteorólogo del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) “

Con respecto a los acumulados precisó que "pueden suceder más o pueden suceder menos", ya que, debido a las lluvias acumuladas en jornadas anteriores, cualquier nuevo episodio de precipitaciones podría provocar inundaciones en esas zonas.

En cuanto al Gran Santo Domingo, el meteorólogo señaló que "aunque se observen algunos incrementos nubosos, aquí no vamos a tener lluvias significativas. En la tarde hasta Santo Domingo Norte se podrían generar algunos incrementos nubosos con chubascos".

Mañana soleada

El informe del Indomet detalla que durante las horas matutinas de este sábado predominará un cielo mayormente soleado, con poca nubosidad y escasas precipitaciones en gran parte del territorio nacional.

Sin embargo, para la tarde y primeras horas de la noche, se prevé un cambio significativo en las condiciones del tiempo, con la ocurrencia de aguaceros moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas, ráfagas de viento y posibles granizadas, debido a la incidencia de una vaguada en distintos niveles de la troposfera.

Las lluvias impactarán principalmente provincias como Samaná, Duarte, María Trinidad Sánchez, Hermanas Mirabal, Espaillat, Puerto Plata, Montecristi, Dajabón, Valverde, Santiago Rodríguez, San Juan, Santiago, La Vega, San José de Ocoa y Monseñor Nouel, entre otras zonas cercanas.

En cuanto a las temperaturas, se prevén mínimas de entre 22 °C y 23 °C, y máximas entre 29 °C y 31 °C.

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Avisos y alertas meteorológicas

Ante las lluvias registradas y las que se esperan, el Centro Nacional de Pronósticos del Indomet modificó los niveles de alerta y aviso meteorológico, debido al riesgo de inundaciones urbanas, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como posibles deslizamientos de tierra.

Las provincias en alerta incluyen Dajabón, Elías Piña, Santiago Rodríguez, Monseñor Nouel, Valverde, San Juan y Duarte, mientras que en aviso se encuentran Montecristi, Puerto Plata, Espaillat, Hermanas Mirabal, La Vega, Santiago, Samaná y María Trinidad Sánchez.

Mañana domingo Para este domingo, el organismo indicó que la vaguada continuará incidiendo sobre el país, generando en horas de la tarde aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas, ráfagas de viento y posibles granizadas, reforzadas por el calentamiento diurno y los efectos orográficos. Estas condiciones afectarán nuevamente provincias del norte y noroeste, como María Trinidad Sánchez, Hermanas Mirabal, Espaillat, Puerto Plata, Santiago, Valverde, Santiago Rodríguez, Dajabón, Elías Piña y San Juan. Durante la noche, se espera un cielo estrellado a medio nublado en gran parte del territorio nacional.