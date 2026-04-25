El COE mantiene 22 provincias en alerta por vaguada y riesgo de inundaciones este sábado

Las autoridades informaron que las lluvias se intensificarán en horas de la tarde de este sábado, debido a los efectos de una vaguada sobre el territorio dominicano. ( DIARIO LIBRE/ NELSON PULIDO )

El Centro de Operaciones de Emergencias informó este sábado que un total de 22 provincias permanecen bajo alerta debido a los efectos de una vaguada que incide sobre el territorio nacional, generando condiciones propicias para inundaciones repentinas, crecidas de ríos y deslizamientos de tierra.

De acuerdo con el boletín preliminar No. 9, emitido próximo al mediodía, nueve provincias se encuentran en alerta amarilla: Montecristi, Puerto Plata, Santiago, Espaillat, Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez, La Vega, Monseñor Nouel y Samaná.

En tanto, otras 13 provincias están en alerta verde: Valverde, Santiago Rodríguez, Elías Piña, San Juan, Duarte, Sánchez Ramírez, Monte Plata, San José de Ocoa, San Cristóbal, Peravia, Santo Domingo, el Distrito Nacional y Hato Mayor.

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El organismo indicó que estas alertas se sustentan en informes del Instituto Dominicano de Meteorología y del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, que advierten sobre la saturación de los suelos tras varios días de lluvias, lo que incrementa el riesgo de eventos hidrológicos.

Para horas de la tarde, se prevé un aumento significativo de la nubosidad con la ocurrencia de aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en gran parte del país, especialmente en provincias del norte, noreste, sureste y la zona fronteriza.

Recomendaciones

Ante este panorama, el COE reiteró el llamado a la población a evitar cruzar ríos, arroyos y cañadas con alto volumen de agua, así como abstenerse del uso de balnearios en las provincias bajo alerta. También se mantiene la prohibición de acceso al río Nizao, en la cuenca de la presa de Valdesia, debido a la regulación del embalse.

Asimismo, se exhorta a los conductores a desplazarse con precaución por la reducción de visibilidad causada por las lluvias, y a los padres a mantener supervisión constante sobre los menores.

Condiciones marítimas

En cuanto a las condiciones marítimas, se recomienda a las embarcaciones pequeñas y medianas navegar con precaución cerca del perímetro costero en la costa Atlántica, debido a oleaje anormal, ráfagas de viento y tormentas eléctricas.