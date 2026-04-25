Lluvias provocan inundaciones urbanas en Santiago

Los puntos afectados incluyen El Hoyo de El Ciruelito, Hoya de Caimito, Yapur Dumit, la avenida 27 de Febrerola Circunvalación, la avenida Antonio Guzmán y el sector Los Jardines–La Zurza ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

Un fuerte aguacero registrado la tarde de este sábado provocó inundaciones urbanas repentinas y entaponamientos momentáneos en varios sectores del municipio de Santiago, según informó la Defensa Civil de la República Dominicana.

De acuerdo con el informe, las precipitaciones iniciaron pasadas las 3:30 de la tarde y generaron acumulación de agua en zonas vulnerables.

Sin embargo, aproximadamente media hora después, las condiciones retornaron a la normalidad sin reportes de daños mayores.

Puntos afectados

Entre los puntos afectados se encuentran El Hoyo de El Ciruelito (parte final), Hoya de Caimito, la avenida 27 de Febrero, Yapur Dumit, la avenida Antonio Guzmán, la Circunvalación y el sector Los Jardines–La Zurza, donde el nivel del agua aumentó de forma temporal.

La entidad indicó que estas lluvias habían sido previamente pronosticadas, por lo que se emitieron alertas preventivas a residentes en áreas vulnerables, especialmente ante posibles desbordamientos de cañadas y riesgos de deslizamientos de tierra.

"Hasta el momento, no se han reportado situaciones fuera de lo habitual", señala el informe, al destacar que las inundaciones se produjeron en zonas donde históricamente ocurren este tipo de eventos, sin generar consecuencias significativas.

Acciones de prevención

El organismo también resaltó las labores realizadas por la Alcaldía de Santiago en la limpieza de cañadas, drenajes pluviales, cabezales de puentes y recogida de desechos sólidos, lo que ha contribuido a mitigar el impacto de las lluvias y a que las aguas drenen con mayor rapidez.

La Defensa Civil reiteró el llamado a la población a mantener medidas de prevención, como evitar lanzar basura a las calles durante las lluvias y no colocar desechos en contenedores en esos momentos, ya que pueden obstruir los drenajes.

Asimismo, exhortó a no cruzar calles, ríos o cañadas con altos niveles de agua, debido al riesgo que representa para la vida y la seguridad.

En ese sentido, recomendó esperar a que el caudal disminuya antes de transitar por estas zonas.

Las autoridades continúan orientando a la ciudadanía sobre cómo actuar antes, durante y después de eventos de inundaciones, como parte de las acciones de prevención y respuesta ante fenómenos climáticos.