El COE reporta 865 personas desplazadas y 22 localidades incomunicadas por las lluvias

Mapa del COE que muestra las localidades en alerta. ( FUENTE EXTERNA )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó este domingo que mantiene los niveles de alerta en el Distrito Nacional y 19 provincias debido a la persistencia de una vaguada y los efectos del ciclo diurno, que provocarán en horas de la tarde fuertes aguaceros , tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

De acuerdo con los boletines del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) y del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi), las lluvias continuarán hasta primeras horas de la noche en gran parte del territorio nacional.

El COE informó que debido a las lluvias hay 865 personas desplazadas, 173 viviendas afectadas y 22 localidades incomunicadas.

Mantiene medidas de prevención ante posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones urbanas y repentinas en las provincias Hato Mayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Duarte, Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez, Espaillat, Puerto Plata, Santiago, Valverde, Santiago Rodríguez, Montecristi, Elías Piña, Dajabón, San Juan y el Distrito Nacional.

Provincias en alerta amarilla

En este nivel de alerta permanecen Puerto Plata, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Monseñor Nouel, La Vega, Santiago y Hermanas Mirabal.

Mientras que en verde se encuentran el Distrito Nacional y las provincias: Santiago Rodríguez, Elías Piña, Duarte (en especial el bajo Yuna), Santo Domingo, Samaná, Sánchez Ramírez, Monte Plata, Peravia, Valverde, Montecristi, San Cristóbal, Hato Mayor y San José de Ocoa.

Daños ocasionados por las lluvias

El COE registra 865 personas desplazadas, 173 viviendas afectadas, tres viviendas destruidas, 57 afectadas parcialmente y 22 localidades incomunicadas debido a los efectos de las lluvias.

En Espaillat, unas 25 viviendas resultaron afectadas por inundaciones en el sector El Perú, en Moca, producto del desbordamiento de una cañada.

En Puerto Plata, las lluvias provocaron un derrumbe en la carretera Bellaco–Quebrada Honda–Llanos de Pérez, dejando comunidades parcialmente incomunicadas. Además, se reportaron 74 viviendas afectadas, de las cuales tres quedaron destruidas y seis destechadas. Unas 250 personas resultaron impactadas.

En Duarte, varias comunidades de Pimentel quedaron incomunicadas temporalmente por la crecida del río La Cuaba, afectando a unas 80 familias.

En Elías Piña, el desbordamiento de una cañada en Comendador provocó inundaciones urbanas y el desplazamiento de seis familias, situación que luego retornó a la normalidad.

En Monte Plata, el río Ozama se desbordó, dejando incomunicadas de forma temporal varias comunidades.

En La Vega, se registraron inundaciones urbanas en Constanza y Manabao, mientras que en Santiago varias avenidas y sectores presentaron acumulación de agua.

En María Trinidad Sánchez, la caída de un árbol afectó temporalmente el tránsito entre El Factor y Nagua.

Respuesta de las autoridades

El COE indicó que mantiene coordinación con la Defensa Civil, la Cruz Roja Dominicana, el Ministerio de Defensa y otras instituciones, que han desplegado equipos de respuesta y evaluación de daños en las zonas afectadas.

El Plan Social de la Presidencia y los Comedores Económicos también han brindado apoyo a las familias impactadas, mientras continúan los levantamientos para determinar el alcance total de los daños.

Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse atenta a los boletines oficiales y evitar cruzar ríos, cañadas o zonas de alto riesgo mientras persistan las lluvias.