Vaguada generará aguaceros y tormentas eléctricas en gran parte del país este domingo

Una vaguada incide sobre el clima del país. ( FUENTE EXTERNA )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó este domingo que las condiciones del tiempo en el país estarán marcadas por la incidencia de una vaguada, provocando lluvias desde las primeras horas del día y aguaceros más intensos en la tarde en diversas provincias.

Durante la mañana, se registran incrementos nubosos acompañados de chubascos dispersos, especialmente en Santiago Rodríguez, Montecristi y Puerto Plata.

Para horas de la tarde, se prevé que las lluvias aumenten debido a la combinación de la vaguada y el calentamiento diurno.

Se esperan incrementos nubosos importantes que generarán aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, extendiéndose hasta las primeras horas de la noche en provincias como Hato Mayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Duarte, Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez, Espaillat, además de otras localidades del norte y la zona fronteriza.

Advertencia por riesgo de inundaciones urbanas

Ante estas condiciones, el Centro Nacional de Pronósticos del Indomet mantiene niveles de alerta y aviso meteorológico en varias provincias, debido al riesgo de inundaciones urbanas, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como posibles deslizamientos de tierra.

Para el Gran Santo Domingo se prevé un cielo con nubes dispersas durante gran parte del día, aunque no se descartan incrementos nubosos ocasionales.

Las temperaturas se mantendrán calurosas, con mínimas entre 22 °C y 23 °C, y máximas entre 29 °C y 31 °C.

El organismo indicó además que estas condiciones persistirán en los próximos días, con la vaguada generando lluvias y tormentas eléctricas principalmente en horas de la tarde, por lo que recomienda a la población mantenerse atenta a los boletines oficiales.