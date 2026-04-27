COE aumenta a cuatro las provincias en alerta amarilla y mantiene ocho en verde por vaguada

Provincias en alerta por una vaguada. ( FUENTE EXTERNA )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) aumentó la noche de este lunes a cuatro las provincias en alerta amarilla y mantuvo en verde a ocho, debido a los efectos de una vaguada y el ciclo diurno, que continuarán generando incrementos nubosos con fuertes aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

El organismo precisó que estas precipitaciones podrían extenderse hasta las primeras horas de la noche.

La provincias en alerta amarilla son María Trinidad Sánchez, Santiago, Duarte (especialmente el Bajo Yuna) y Sánchez Ramírez.

En alerta verde están Santiago Rodríguez, Espaillat, La Vega, Puerto Plata, San Cristóbal, Peravia, Hermanas Mirabal y Monseñor Nouel.

El COE exhortó a la población a abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua, así como a evitar su uso debido a la turbidez y la crecida.

Prohíben baño en el río Nizao

También, mantiene la prohibición del uso de ríos, arroyos y cañadas en las provincias bajo alerta, con especial atención a la cuenca de la presa de Valdesia, donde el Comité de Operación de Presas y Embalses está regulando el caudal. En ese sentido, reiteró que está prohibido el acceso de bañistas al río Nizao.

"Los padres deben mantener control sobre sus hijos para evitar que utilicen ríos, arroyos y cañadas con altos volúmenes de agua, además de abstenerse de acudir a balnearios en las provincias bajo alerta", señala el boletín.

Asimismo, el COE recomendó a los conductores tomar las debidas precauciones ante la reducción de visibilidad provocada por las lluvias.

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