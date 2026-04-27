Cielo soleado y lluvias en la tarde dominan el clima de este lunes

Tres mujeres caminando por un puente peatonal, protegidas por sombrillas en un día de lluvia. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

Para la mañana de este lunes, se espera un cielo mayormente soleado sobre gran parte del país, con algunos chubascos aislados hacia el litoral costero caribeño, según informó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) en su informe del tiempo.

Sin embargo, en horas de la tarde, el organismo meteorológico señaló que la vaguada presente en varios niveles de la troposfera, combinada con los efectos del calentamiento diurno, provocará incrementos nubosos que se extenderán hasta la madrugada.

Estas condiciones generarán aguaceros fuertes en ocasiones, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento localmente intensas, principalmente en provincias del valle del Cibao, el noreste, la llanura oriental, la zona fronteriza y la cordillera Central, incluyendo:

Monseñor Nouel, María Trinidad Sánchez, Samaná, La Vega, Hato Mayor, El Seibo, La Altagracia, Sánchez Ramírez, Duarte, Hermanas Mirabal, Espaillat, Puerto Plata, Santiago, Valverde, Santiago Rodríguez, Elías Piña y Dajabón.

Las temperaturas se mantendrán con mínimas entre 22 °C y 23 °C, y máximas entre 29 °C y 31 °C.

Pronóstico para martes y miércoles

Para este martes, se prevé que la incidencia de una vaguada en superficie asociada a un sistema frontal ubicado al noreste de la isla, sobre el océano Atlántico, junto con una vaguada en niveles medios y altos de la troposfera y el viento del noreste provoquen desde horas de la mañana incrementos nubosos con aguaceros fuertes, tronadas y ráfagas de viento en varias provincias del norte, noreste, sureste, la llanura oriental y zonas montañosas.

Entre las provincias afectadas se encuentran: Hato Mayor, El Seibo, Monseñor Nouel, La Vega, La Altagracia, San Pedro de Macorís, La Romana, Santo Domingo, San Cristóbal, Peravia, Monte Plata, San Juan, Samaná, María Trinidad Sánchez, Hermanas Mirabal y Espaillat.

Para el miércoles, se espera un aumento en la humedad y la inestabilidad debido a la permanencia de una vaguada en varios niveles de la troposfera, junto al viento del noreste y efectos locale, lo que favorecerá un ambiente nublado con aguaceros fuertes durante la tarde, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento fuertes en ocasiones.

El Indomet señaló que condiciones afectarán principalmente localidades del litoral costero atlántico, el valle del Cibao, el nordeste, la llanura oriental y las zonas montañosas.