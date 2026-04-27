Santiago Rodríguez, San Cristóbal y otras provincias bajo alerta verde por lluvias

Mapa que muestra las provincias bajo alertas debido a las fuertes lluvias pronosticadas y a la posibilidad de inundaciones. ( FUENTE EXTERNA )

El Centro de Emergencias y Operaciones (COE) informó este lunes que mantiene los niveles de alerta amarilla en tres provincias y alerta verde en nueve más debido a la posibilidad de inundaciones repentinas urbanas y rurales, así como crecidas de ríos, arroyos y cañadas, y deslizamientos de tierra por las lluvias que inciden en el país.

En alerta amarilla se encuentran las provincias de María Trinidad Sánchez, La Vega y Santiago, mientras que en alerta verde están Santiago Rodríguez, Sánchez Ramírez, Hermanas Mirabal, Espaillat, San Cristóbal, Monseñor Nouel, Duarte (especialmente el Bajo Yuna), Peravia y Puerto Plata.

El COE explicó que las medidas se basan en los boletines meteorológicos e hidrológicos emitidos por el Instituto Nacional de Meteorología (Indomet) y el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi), los cuales advierten que en la tarde de este lunes, los efectos de una vaguada y el ciclo diurno provocarán incrementos nubosos con fuertes aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Los efectos que se extenderán hasta las primeras horas de la noche en varias provincias, entre ellas: Hato Mayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Duarte, Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez, Espaillat, Puerto Plata, Santiago, Valverde, Santiago Rodríguez, Monte Cristi, Elías Piña, Dajabón y San Juan.

Reporte de daños

En su boletín, el COE también reportó los daños ocurridos en varias provincias del país por las lluvias.

El Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillado (Inapa) informó que debido a las intensas lluvias, al menos 10 acueductos se encuentran fuera de servicio, afectando a 201,222 usuarios en diferentes regiones.

En la provincia Valverde, la Defensa Civil comunicó que el desbordamiento de la cañada de Chico Gómez provocó la incomunicación temporal de la entrada al municipio de Mao. No obstante, el paso fue restablecido rápidamente.

En Santiago, las fuertes lluvias ocasionaron inundaciones urbanas en zonas como La Circunvalación, Hoyo de Lima, cerca de la Corporación del acueducto y alcantarillado de Santiago (Coraasan), en el sector Pekín (zona de La Yagüita de Pastor), el entorno del Politécnico La Esperanza, Avenida Hispanoamericana, Ingenio Abajo y Villa Verde.

Recomendaciones y medidas preventivas

El COE instó a la población a abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua, por lo que se mantiene la prohibición del uso de ríos, arroyos y cañadas en las provincias bajo alerta

También se llamó a evitar el acceso al Río Nizao, especialmente en la Cuenca de la presa de Valdesia, debido a que el Comité de Operación de Presas y Embalses está regulando la presa.

El COE también exhortó a los padres a mantener el control sobre sus hijos para evitar que se acerquen a cuerpos de agua peligrosos y a no utilizar balnearios en las provincias bajo alerta. Además, se recomendó a los conductores tomar medidas preventivas debido a la reducción de visibilidad ocasionada por las lluvias.