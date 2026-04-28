El COE mantiene 22 provincias bajo alerta por lluvias de este martes

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó este martes que mantiene a seis provincias bajo alerta amarilla y a otras en alerta verde debido a las condiciones meteorológicas que podrían provocar inundaciones repentinas, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierra.

Las provincias en alerta amarilla son: María Trinidad Sánchez, Monseñor Nouel, Santiago, La Vega, Duarte (especialmente el Bajo Yuna) y Sánchez Ramírez.

En alerta verde se encuentran: Santiago Rodríguez, Puerto Plata, Espaillat, San Cristóbal, Hermanas Mirabal, Monte Plata, provincia Santo Domingo, Peravia, San Pedro de Macorís, El Seibo, La Altagracia, La Romana, Distrito Nacional, Hato Mayor, Samaná y San José de Ocoa.

Según el COE, la medida se adopta con base en los boletines meteorológicos e hidrológicos emitidos por el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) y el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi), que indican que las condiciones atmosféricas seguirán siendo muy propicias para la ocurrencia de nublados con chubascos dispersos y moderados, así como posibles tronadas, especialmente en las provincias mencionadas.

Durante la tarde y hasta entrada la noche, el acercamiento de una vaguada en superficie, asociada a un sistema frontal ubicado al noreste de la isla, y la incidencia de otra vaguada en varios niveles de la troposfera incrementarán la formación de nublados y la probabilidad de aguaceros fuertes y tormentas eléctricas en las provincias bajo alerta y en otras ubicadas en las regiones norte, noreste, sureste, Cordillera Central y zona fronteriza.

Recomendaciones

El COE exhortó a la población a abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas con alto volumen de agua, debido a la turbidez y el riesgo que representan.

Asimismo, indicó que se mantiene la prohibición del uso de estos cuerpos de agua en las provincias bajo alerta, especialmente en la cuenca de la presa de Valdesia, ya que el Comité de Operación de Presas y Embalses está regulando la presa, lo que implica un alto nivel de riesgo.

En ese sentido, hizo un llamado a los padres a mantener el control estricto sobre sus hijos y evitar que se acerquen a los ríos, arroyos y cañadas en las zonas afectadas, además de abstenerse de visitar balnearios en las provincias bajo alerta.

El COE recomendó a los conductores tomar precauciones al transitar por las carreteras, debido a la reducción de visibilidad generada por las lluvias. Es esencial estar alerta a cualquier señalización y advertencia en las vías.