El COE incrementa alertas por lluvias: advierte riesgo de inundaciones y condiciones peligrosas

Mapa del COE que muestra las provincias bajo alerta debido a las condiciones climáticas. ( FUENTE EXTERNA )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó este martes que incrementó y mantiene los niveles de alerta en varias provincias del país debido a las condiciones meteorológicas que podrían generar inundaciones repentinas, crecidas de ríos y deslizamientos de tierra.

Provincias bajo alerta

El organismo indicó que se mantienen 10 provincias en alerta amarilla: Samaná, Puerto Plata, Hermanas Mirabal, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Monseñor Nouel, Santiago, La Vega, Duarte (especialmente el Bajo Yuna) y Sánchez Ramírez.

En tanto, 13 provincias y el Distrito Nacional están en alerta verde: Santiago Rodríguez, San Juan, San José de Ocoa, Peravia, San Cristóbal, Santo Domingo, Distrito Nacional, Monte Plata, Hato Mayor, San Pedro de Macorís, La Romana, El Seibo y La Altagracia.

Situación meteorológica

De acuerdo con los boletines del Instituto Dominicano de Meteorología y del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, el ambiente atmosférico continuará muy propicio para la ocurrencia de lluvias.

Desde horas de la mañana se prevén nublados con chubascos dispersos a moderados y posibles tronadas en provincias del este, nordeste y Cibao. Mientras que en la tarde y noche, la incidencia de una vaguada asociada a un sistema frontal y otra en niveles de la troposfera favorecerán aguaceros fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en gran parte del territorio nacional.

Riesgos y condiciones del suelo

El COE explicó que la decisión de incrementar las alertas responde, además, a las condiciones de humedad en los suelos tras las lluvias registradas en los últimos cinco días, lo que eleva el riesgo de inundaciones urbanas y rurales, así como deslizamientos de tierra.

Prohibiciones y advertencias

El organismo reiteró que las personas deben abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas con alto volumen de agua, debido a la turbidez y el peligro que representan.

Asimismo, se mantiene la prohibición del uso de estos cuerpos de agua en las provincias bajo alerta, especialmente en la cuenca de la presa de Valdesia. El Comité de Operación de Presas y Embalses continúa regulando esta presa, por lo que queda prohibido el acceso de bañistas al río Nizao.

También exhortó a los padres a mantener control sobre sus hijos y evitar que se acerquen a ríos o balnearios en zonas afectadas.

Condiciones marítimas

Según el Indomet, las condiciones marítimas se mantienen normales.

Recomendaciones a la población

El COE instó a la ciudadanía a mantenerse en contacto con organismos de emergencia como la Defensa Civil, Fuerzas Armadas, Cruz Roja Dominicana, Policía Nacional y los cuerpos de bomberos.

Además, recomendó a los conductores tomar precauciones al transitar por las carreteras debido a la reducción de visibilidad provocada por las lluvias, así como seguir las orientaciones de los organismos de protección civil.

Finalmente, llamó a los residentes en zonas vulnerables cercanas a ríos, arroyos y cañadas a permanecer atentos y tomar medidas preventivas ante posibles crecidas e inundaciones repentinas.