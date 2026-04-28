Lluvias y ráfagas de viento se esperan este martes en algunas provincias

Un motorista transporta a su pasajero que se resguarda de la lluvia con una sombrilla mientras transitan por la avenida Buenaventura Freites, en el Distrito Nacional. ( DIARIO LIBRE/NELSON PULIDO )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que, para este martes, se espera un cielo mayormente nublado con chubascos dispersos de moderada intensidad en algunas zonas, acompañados de posibles tronadas.

Las provincias que podrían verse más afectadas por estas condiciones son: La Altagracia, San Pedro de Macorís, La Romana, El Seibo, Monte Plata, San Cristóbal, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, La Vega y Santiago.

En la tarde y la noche, el acercamiento de una vaguada en la superficie, junto a un sistema frontal al noreste de la isla y la influencia de otra vaguada en distintos niveles de la troposfera, aumentará la formación de nublados y se podría generar aguaceros fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en varias provincias de las regiones norte, noreste, sureste, la Cordillera Central y la zona fronteriza.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre 22°C y 23°C, mientras que las máximas se mantendrán entre 29°C y 31°C

Pronóstico para los próximos días

Para el miércoles, el organismo meteorológico prevé un aumento en la humedad e inestabilidad sobre el territorio nacional debido a la influencia de una vaguada en varios niveles de la troposfera, el viento del noreste y los efectos locales, como el calentamiento diurno.

Esto favorecerá la formación de nublados por la tarde, con aguaceros fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en varias regiones. Incluso, no se descarta la posibilidad de granizadas aisladas. Además, se podrían registrar aisladas granizadas.

Para el jueves, se espera un ambiente lluvioso casi a nivel nacional debido a la permanencia de la vaguada y el arrastre de nubes causado por el viento del noreste.