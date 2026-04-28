¿Por qué se siente más calor de lo habitual en el país?

Vista del cielo en el Distrito Nacional. ( DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI )

En los últimos días, el calor se ha sentido con mayor intensidad en el país y, aunque este ambiente es propio del territorio, por lo general las temperaturas más altas suelen registrarse entre junio y septiembre. No obstante, no se trata de una anomalía.

De acuerdo con el predictor meteorológico del Instituto Dominicano de Meteorología, Henry Agramonte, este aumento en la sensación de calor responde a condiciones atmosféricas propias de la temporada.

El especialista explicó que las altas temperaturas han estado influenciadas por un flujo de viento cálido procedente del sur-sureste, que ha predominado durante varios días y luego ha rotado hacia el sureste.

Dijo que esta situación ha favorecido un ambiente más húmedo y caluroso en términos de sensación térmica, aunque se mantiene dentro de los parámetros normales para la época.

Expuso que el panorama meteorológico actual está dominado por la llamada "actividad convectiva", típica de esta época del año. Esto implica mañanas mayormente despejadas seguidas de desarrollos nubosos en horas de la tarde, que pueden generar tormentas eléctricas, ráfagas de viento e incluso granizadas.

"Estos días el cielo se presenta con pocas nubes y hace que el sol penetre más" Henry Agramonte presidctor del Indomet “

Agregó que estas condiciones, combinadas con la alta radiación solar y factores urbanos como emisiones vehiculares e industriales, pueden incidir en la percepción de la calidad del aire, especialmente en zonas urbanas.

"Las temperaturas máximas se han mantenido entre 29 y 33 grados Celsius, mientras que las mínimas oscilan entre 20 y 23 grados. Sin embargo, la sensación de calor aumenta debido a la humedad y al tipo de viento predominante", indicó.

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"Se avecina un alivio"

No obstante, Agramonte adelantó que se espera un ligero alivio térmico a partir de este miércoles y jueves, cuando el viento cambie al noreste, lo que podría generar condiciones más frescas en gran parte del país.

Recomendaciones de salud

Ante este escenario, el experto dijo que las recomendaciones generales son la hidratación constante y el uso de ropa ligera. Además, aunque no señala que no se han emitido alertas específicas, sugiere evitar la exposición prolongada al sol y a ambientes cargados, especialmente durante las horas de mayor calor.

Aún no es tiempo del polvo del Sahara

En cuanto a la presencia de polvo del Sahara, el predictor manifestó que actualmente no hay incidencia ni pronóstico de este fenómeno en el territorio nacional.

Explicó que este tipo de partículas suele llegar al Caribe asociadas a ondas tropicales durante la temporada ciclónica, la cual inicia en junio.

"Todavía no estamos en ese período, por lo que no se prevé concentración de polvo sahariano en estos días", precisó.