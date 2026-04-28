Las lluvias siguen causando estragos en RD: acueductos fuera de servicio y viviendas afectadas

Residentes colocan ropas y muebles a secar en las calles tras las inundaciones en Villa María, Pantoja. ( DIARIO LIBRE/ DANIA ACEVEDO )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) reportó este martes los daños ocasionados por las fuertes lluvias que han afectado varias provincias del país en los últimos días.

Entre los principales daños, el Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillado (Inapa) informó que siete acueductos se encuentran totalmente fuera de servicio, lo que afecta a 86,500 usuarios.

En la provincia Elías Piña, la Defensa Civil reportó que un deslizamiento de tierra afectó parcialmente dos viviendas, desplazando a unas 10 personas que fueron reubicadas en casas de familiares y amigos.

En Sánchez Ramírez, se informó que un ventarrón derribó cinco postes del tendido eléctrico en el sector Barrio Lindo, del distrito municipal de Angelina.

Además, en el municipio de Cotuí, en la carretera Cotuí–Platanal, varios árboles cayeron debido a la misma tormenta, lo que obligó a las autoridades a proceder con la remoción de escombros y el despeje de las vías.También se reportaron daños en el sector Vista del Valle.

En La Vega, la Defensa Civil informó que en el distrito municipal de Jima Abajo, el desbordamiento del río Majagual dejó incomunicadas las comunidades de Blanco de Jima Abajo con Fantino, complicando el acceso a estas zonas.

En la provincia María Trinidad Sánchez, específicamente en el municipio de Nagua, las fuertes lluvias provocaron inundaciones urbanas en los barrios Cumajón y Guayo, afectando a numerosos residentes.

Debido a las fuertes lluvias, en San Juan se produjeron inundaciones urbanas en la comunidad de Pedro Corto, sin que se reportaran viviendas afectadas. Las inundaciones urbanas, también se registraron en el municipio de Las Matas de Farfán, en el kilómetro 5 de la carretera San Juan–Las Matas de Farfán.

Las intensas lluvias también causaron daños en la provincia de Samaná. Según informes de la Defensa Civil, el desbordamiento del río El Limón provocó la destrucción total de una vivienda y la anegación de otra. Ambas casas quedaron inhabitable, y sus residentes perdieron todos sus ajuares.

Como medida de emergencia, las personas afectadas fueron trasladadas a casas de familiares y amigos para su resguardo.

Acciones tomadas

Las autoridades indicaron que se mantienen en contacto para coordinar las acciones de respuesta. Los ministros de la Presidencia y Administrativo están en comunicación permanente con la Dirección del COE para mantener informado al alto mando sobre el desarrollo del evento y para apoyar con los recursos necesarios a través del Plan Social de la Presidencia y los Comedores Económicos.

El Ministerio de Defensa también sigue en contacto con el COE para coordinar las labores de asistencia en las provincias afectadas.

Por su parte, la Cruz Roja Dominicana activó sus equipos de respuesta en las provincias bajo alerta amarilla. Estos equipos están llevando a cabo evaluaciones de daños y necesidades (EDAN), brindando apoyo psicosocial y servicios de salud, mientras coordinan con los Comités de Prevención, Mitigación y Respuesta (CPMR) en cada nivel territorial.