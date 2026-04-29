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Vaguada seguirá incidiendo en algunas provincias del país este miércoles

El Indomet prevé que para el viernes, la vaguada comience a debilitarse y disminuya el contenido de humedad en la masa de aire

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    Vaguada seguirá incidiendo en algunas provincias del país este miércoles
    Tres mujeres cruzan un puente peatonal resguardándose de la lluvia con sombrillas. (DIARIO LIBRE/ARCHIVO)

    Para la mañana de este miércoles se espera un cielo mayormente nublado y se prevé la ocurrencia de aguaceros dispersos en algunas provincias del país, según lo pronosticado por el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

    En su informe del tiempo, el organismo meteorológico indicó que las lluvias afectarán principalmente a las provincias El Seibo y Hato Mayor.

    Para la tarde, los efectos de la vaguada se intensificarán, generando nublados con aguaceros fuertes, posibles granizadas, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, que podrían extenderse la noche.

    Las provincias más afectadas por estas condiciones serán La Romana, San Pedro de Macorís, Hato Mayor, San Cristóbal, San José de Ocoa, La Vega, Monseñor Nouel, Santiago, Puerto Plata, Espaillat, Santiago Rodríguez, San Juan, Azua, Elías Piña, Dajabón, Independencia, Bahoruco y El Gran Santo Domingo.

    En cuanto a las temperaturas, el Indomet pronosticó que las mínimas oscilarán entre los 22°C y 23°C, mientras que las máximas estarán en un rango de entre 29°C y 31°C durante el día.

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    Debilitamiento de la vaguada

    Para mañana jueves, los efectos de la vaguada seguirán influyendo en el clima del país. En las primeras horas del día se prevé que el cielo parcialmente nublado, con chubascos aislados en las regiones este y noreste del país.

    En la tarde, las condiciones empeorarán nuevamente, con cielos nublados que generarán aguaceros fuertes, tormentas eléctricas, posibles granizadas y ráfagas de viento, los cuales afectarán especialmente a las provincias de La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, Hato Mayor, San Cristóbal, San José de Ocoa, Peravia, La Vega, Monseñor Nouel, Santiago, Espaillat, Santiago Rodríguez, San Juan, Azua, Elías Piña, Pedernales, Independencia, Bahoruco y El Gran Santo Domingo.

    Para el viernes, el Indomet prevé que la vaguada comience a debilitarse, y disminuya el contenido de humedad en la masa de aire. En tal sentido, se espera una disminución gradual de las lluvias.

    A comparación de los días anteriores, se esperan incrementos nubosos acompañados de aguaceros dispersos y tronadas en algunas localidades del noreste, sureste, la cordillera Central y el Valle del Cibao.

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