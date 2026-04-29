El Distrito Nacional y 15 provincias están en alerta amarilla por aguaceros

Se esperan lluvias en varias provincias debido a la incidencia de una vaguada. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene al Distrito Nacional en alerta amarilla y elevó a 15 las provincias en esa categoría por posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones repentinas o urbanas, debido a la incidencia de una vaguada. Además, mantiene nueve provincias en alerta verde.

El COE basó sus alertas en los informes meteorológicos e hidrológicos emitidos por el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) y el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi), que establecen que, en la tarde y la noche de este miércoles, se esperan aguaceros fuertes a localmente intensos, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, y granizadas aislada.

De acuerdo al informe, lloverá principalmente en las provincias de Puerto Plata, Samaná, Santiago, La Vega, Monseñor Nouel, Monte Plata, San Pedro de Macorís y el Gran Santo Domingo.

Provincias en alerta amarilla

Las provincias en alerta amarilla son María Trinidad Sánchez, Santiago, Duarte, Puerto Plata, Hermanas Mirabal, Hato Mayor, Valverde, Monseñor Nouel, La Vega, Sánchez Ramírez, Espaillat, Samaná, Montecristi, Santiago Rodríguez y Santo Domingo.

Alerta verde

El COE mantiene en alerta verde a Monte Plata, Peravia, San Pedro de Macorís, San Juan, La Altagracia, San José de Ocoa, San Cristóbal, El Seibo y La Romana.

Recomendaciones del COE

El organismo recomendó a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.

Así mismo, instó a la ciudadanía a seguir los lineamientos y orientaciones de los organismos de protección civil.

Exhortó a las personas a mantenerse en contacto con la Defensa Civil, Fuerzas Armadas, Cruz Roja, la Policía Nacional, Cuerpos de Bomberos y el Centro de Operaciones de Emergencia a través del Tel: 809-472-0909, 9-1-1, *462 de la Ogtic.