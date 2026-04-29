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El Gran Santo Domingo y otras provincias en alerta amarilla por efectos de vaguada

La medida se adopta debido a la incidencia de una vaguada asociada a un sistema frontal que afecta el país

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    El Gran Santo Domingo y otras provincias en alerta amarilla por efectos de vaguada
    Mapa del COE que muestra las provincias en alerta amarilla y verde debido a las condiciones meteorológicas adversas, que incluyen riesgo de inundaciones y deslizamientos de tierra. (FUENTE EXTERNA)

    El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó este jueves que mantiene más de 12 provincias en alerta amarilla, incluido el Gran Santo Domingo, y otras 10 provincias bajo alerta verde, debido a las condiciones meteorológicas que podrían provocar inundaciones repentinas, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierra.

    La medida se adopta debido a la incidencia de una vaguada asociada a un sistema frontal que afecta al país, según los boletines meteorológicos emitidos por el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) y el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi), que prevén lluvias durante la tarde y la noche, especialmente en las provincias de Puerto Plata, Samaná, Santiago, La Vega, Monseñor Nouel, Monte Plata, San Pedro de Macorís y el Gran Santo Domingo.

    También se esperan aguaceros fuertes a localmente intensos, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento, sin descartar la ocurrencia de granizadas aisladas.

    Bajo alerta amarilla se encuentran: María Trinidad Sánchez, Monseñor Nouel, Santiago, La Vega, Duarte (especialmente el Bajo Yuna), Sánchez Ramírez, Puerto Plata, Espaillat, Hermanas Mirabal, Samaná, Hato Mayor, Montecristi, Valverde y el Gran Santo Domingo.

    Mientras que en alerta verde están: Santiago Rodríguez, San José de Ocoa, Peravia, San Cristóbal, El Seibo, La Romana, San Juan, San Pedro de Macorís, La Altagracia y Monte Plata.

    Exhortación

    El COE exhortó a la población a tomar precauciones, evitando cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volumen de agua, debido a la turbiedad y al riesgo que representan.

    Además, se informó sobre la prohibición del uso de ríos, arroyos y cañadas en las provincias bajo alerta, especialmente en la cuenca de la presa de Valdesia, donde el Comité de Operación de Presas y Embalses está regulando el caudal, por lo que queda prohibido el acceso de bañistas al río Nizao.

    Asimismo, hicieron un llamado a los padres para asegurarse de que sus hijos no se acerquen a ríos, arroyos y cañadas con alto volumen de agua.

    El organismo recomendó a los conductores tomar medidas preventivas, debido a que las lluvias podrían reducir la visibilidad en las vías.

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    Significado de las alertas

    • Alerta amarilla: Se declara cuando la tendencia ascendente del fenómeno implica situaciones inminentes de riesgo y condiciones severas de emergencia.
    • Alerta verde: Se emite cuando las condiciones meteorológicas permiten prever la ocurrencia de un evento peligroso, pero con menor gravedad que el de la alerta amarilla.
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