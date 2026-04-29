El COE mantiene 11 provincias en alerta amarilla y 11 en verde por efectos de vaguada

Mapa de las provincias bajo alerta emitidas por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE). ( FUENTE EXTERNA )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó este miércoles que mantiene 11 provincias en alerta amarilla y otras 11 en alerta verde, incluido el Distrito Nacional, ante el riesgo de inundaciones urbanas y rurales, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como posibles deslizamientos de tierra provocados por las lluvias asociadas a una vaguada.

De acuerdo con el boletín de las 10:00 de la mañana, durante la tarde y la noche continuarán registrándose aguaceros fuertes, tormentas eléctricas, ráfagas de viento y posibles granizadas en distintas zonas del país, especialmente en provincias del norte, nordeste, sureste y el Gran Santo Domingo.

Provincias en alerta

Las provincias en alerta amarilla son: María Trinidad Sánchez, Monseñor Nouel, Santiago, La Vega, Duarte —especialmente el Bajo Yuna—, Sánchez Ramírez, Puerto Plata, Espaillat, Hermanas Mirabal, Samaná y Hato Mayor.

Mientras que en alerta verde permanecen Santiago Rodríguez, Santo Domingo, el Distrito Nacional, San Cristóbal, San Pedro de Macorís, El Seibo, San Juan, La Romana, La Altagracia, Monte Plata, Peravia y San José de Ocoa.

Recomendaciones

El organismo exhortó a la población a no cruzar ríos, arroyos y cañadas con alto volumen de agua y reiteró la prohibición del uso de balnearios en las provincias bajo alerta.

También advirtió que continúa la restricción de acceso al río Nizao debido a la regulación de la presa de Valdesia.

Asimismo, llamó a los conductores a desplazarse con precaución ante la reducción de visibilidad provocada por las lluvias y pidió a los padres vigilar a sus hijos para evitar que ingresen a cuerpos de agua.

El COE indicó que mantiene coordinación permanente con la Defensa Civil, Cruz Roja Dominicana, Fuerzas Armadas, Policía Nacional y demás organismos de respuesta para asistir a las comunidades afectadas y realizar evacuaciones preventivas de ser necesarias.