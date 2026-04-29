Vaguada deja daños en viviendas, desplazamientos y localidades incomunicadas

Las provincias más afectadas por las recientes lluvias son las de la zona norte. ( FUENTE EXTERNA )

Las recientes lluvias causadas por la incidencia de una vaguada sobre el territorio nacional han provocado daños en 303 viviendas y 1,515 desplazamientos.

Según el reporte emitido este miércoles por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), las persistentes precipitaciones dejaron 59 residencias parcialmente afectadas, tres destruidas y 25 comunidades incomunicadas.

Además, el Instituto de Agua Potable y de Alcantarillado (Inapa) reportó que, debido a las fuertes lluvias, 12 acueductos se encuentran totalmente fuera de servicio, lo que ha provocado fallas en el suministro para 205,732 usuarios.

Impacto de las lluvias

En la provincia Duarte, específicamente en San Francisco de Macorís, los intensos aguaceros provocaron inundaciones urbanas en varios sectores, así como el desbordamiento de la cañada La Islita, lo que afectó decenas de viviendas.

Además, se produjo un deslizamiento de tierra que dejó una persona atrapada, que posteriormente fue rescatada con vida.

En Sánchez Ramírez, los fuertes vientos derribaron varios árboles que obstruyeron varias vías, y se originaron inundaciones urbanas en sectores como La Pista de Aviación y Vista del Valle, que afectaron 15 viviendas.

En tanto, en Santiago, un deslizamiento de tierra en un residencial ocasionó daños estructurales en cuatro apartamentos, por lo que se dispusieron medidas de seguridad.

Asimismo, en Puerto Plata, las lluvias generaron el desbordamiento del río Camú, situación que dejó incomunicadas las zonas de Camú Arriba y Camú Abajo. De igual manera, en Santiago Rodríguez, la crecida del río Los Almácigos provocó la inundación temporal de varias comunidades, por lo que varias familias debieron desplazarse a otros lugares.

Mientras tanto, en la provincia Independencia se produjo la crecida del arroyo Penitente, que dejó incomunicado el paso provisional sobre el puente que comunica el Distrito Municipal de Boca de Cachón.

Medidas preventivas

Como consecuencia de las lluvias, el COE emitió alerta amarilla para María Trinidad Sánchez, Monseñor Nouel, Santiago, La Vega, Duarte —especialmente el Bajo Yuna—, Sánchez Ramírez, Puerto Plata, Espaillat, Hermanas Mirabal, Samaná y Hato Mayor.

Asimismo, colocó en alerta verde a Santiago Rodríguez, Santo Domingo, el Distrito Nacional, San Cristóbal, San Pedro de Macorís, El Seibo, San Juan, La Romana, La Altagracia, Monte Plata, Peravia y San José de Ocoa.