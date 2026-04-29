Montecristi, Valverde y Santiago Rodríguez en alerta roja por fuertes lluvias generadas por vaguada

Mapa del país con las provicias en alerta por vaguada. ( FUENTE EXTERNA )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) colocó la noche de este miércoles en alerta roja a las provincias Montecristi, Valverde y Santiago Rodríguez, debido a las fuertes lluvias caídas en esa zona, por la incidencia de una vaguada asociada a un sistema frontal.

El organismo informó que también mantiene en alerta amarilla a 12 provincias y al Distrito Nacional, mientras que nueve se encuentran en nivel verde.

En alerta amarilla están María Trinidad Sánchez, Santiago, Duarte (especialmente el Bajo Yuna), Puerto Plata, Hermanas Mirabal, Hato Mayor, Distrito Nacional, La Vega, Sánchez Ramírez, Espaillat, Samaná, Monseñor Nouel y Santo Domingo.

En alerta verde figuran: Monte Plata, Peravia, San Pedro de Macorís, San Juan, La Altagracia, San José de Ocoa, San Cristóbal, El Seibo y La Romana.

El COE indica en su último boletín que se esperan aguaceros fuertes a localmente intensos, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, sin descartar la ocurrencia de granizadas aisladas. Ya en la tarde y noche de este miércoles, se registraron fuertes inundaciones en Montecristi, Valverde y Santiago Rodríguez.

Debido a la alerta roja, el Ministerio de Educación suspendió este jueves la docencia en Montecristi, Valverde y Santiago Rodríguez.

Recomendaciones del COE

El COE recomendó a la población abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volumen de agua, así como evitar el uso de balnearios en las provincias bajo alerta.

Asimismo, enfatiza que se mantiene la prohibición del uso de ríos, arroyos y cañadas en las provincias bajo alerta, especialmente en la cuenca de la presa de Valdesia, debido a que el Comité de Operación de Presas y Embalse está regulando la presa. Por tal razón, queda prohibido el acceso a los bañistas al río Nizao.

Señala que los padres deben tener control sobre sus hijos, para evitar que usen ríos, arroyos y cañadas que estén crecidos, además no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.

Exhorta a los conductores de vehículos a tomar las medidas preventivas de lugar, debido a la reducción de visibilidad, generada por las lluvias.

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