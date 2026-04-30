Vaguada continuará provocando aguaceros con posibles granizadas este jueves

Un motorista transporta a su pasajero que se resguarda de la lluvia con una sombrilla mientras transitan por la avenida Buenaventura Freites, en el Distrito Nacional. ( ARCHIVO/ NELSON PULIDO )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó este jueves que debido a la incidencia de una vaguada en varios niveles de la troposfera combinada con el viento del noreste, las condiciones meteorológicas permanecerán con humedad e inestabilidad, lo que mantendrá un ambiente favorable para aguaceros fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en distintas provincias del país.

Durante la mañana, se prevén aguaceros dispersos sobre el litoral costero Atlántico, mientras que en la tarde y las primeras horas de la noche se esperan precipitaciones más intensas, acompañadas de tormentas eléctricas, ráfagas de viento localmente fuertes y posibles granizadas.

Las localidades con mayor incidencia de lluvias serán La Altagracia, Hato Mayor, El Seibo, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Samaná, el Gran Santo Domingo, La Romana, San Pedro de Macorís, Monseñor Nouel y San Cristóbal, además de provincias del noreste, la llanura Oriental, la Cordillera Central y el valle del Cibao.

El Indomet indicó que las temperaturas mínimas oscilarán entre 22 °C y 23 °C, mientras que las máximas estarán entre 29 °C y 31 °C.

Alertas y avisos meteorológicos

Ante las condiciones meteorológicas, el Centro Nacional de Pronósticos mantiene niveles de alerta y aviso en varias provincias por riesgo de inundaciones urbanas y rurales, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como posibles deslizamientos de tierra.

En alerta meteorológica permanecen Dajabón, El Seibo, Monte Plata, San Juan, La Romana, San José de Ocoa, San Cristóbal y San Pedro de Macorís.

Mientras que Santiago María Trinidad Sánchez, Duarte y Sánchez Ramírez continúan bajo aviso meteorológico, junto a otras provincias como Monseñor Nouel, Hato Mayor, Santiago Rodríguez, Puerto Plata, Espaillat, Hermanas Mirabal, La Vega, Samaná y El Gran Santo Domingo.

Mañana viernes

Para mañana viernes, el organismo meteorológico explicó que el ingreso de una masa de aire con menor contenido de humedad favorecerá un ambiente mayormente soleado y con menos precipitaciones en gran parte del territorio nacional.

No obstante, la vaguada y el viento del este seguirán provocando nublados con aguaceros aislados y tronadas en la mañana y al final de la tarde en el litoral costero Caribeño, la llanura oriental y la cordillera Central, especialmente en provincias como La Altagracia, La Romana, Monte Plata, San José de Ocoa, Hato Mayor, San Cristóbal, Samaná, El Seibo, San Pedro de Macorís, Monseñor Nouel, San Juan y Elías Piña.