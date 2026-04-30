El COE incluye a Puerto Plata entre las provincias en alerta roja; ahora son cuatro

El COE mantiene cuatro provincias en alerta roja y advierte sobre lluvias y crecidas de ríos. ( FUENTE EXTERNA )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) elevó a rojo el nivel de alerta para Puerto Plata, por lo que ahora son cuatro las provincias en esta categoría. En igual aviso están Montecristi, Valverde y Santiago Rodríguez debido a las fuertes lluvias generadas por una vaguada. En esas demarcaciones hubo inundaciones y crecidas de ríos este miércoles.

El COE también mantiene al Distrito Nacional y 14 provincias en alerta amarilla y ocho en verde, debido al riesgo de inundaciones repentinas, crecidas de afluentes y deslizamientos de tierra producto de las lluvias.

De acuerdo con los reportes del Instituto Dominicano de Meteorología, la situación es causada por una vaguada asociada a un sistema frontal, la cual estará generando aguaceros fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, con posibilidad de granizadas aisladas en varias provincias.

En alerta amarilla están Samaná, Santiago, Espaillat, Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez, Duarte, La Vega, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, San José de Ocoa y Santo Domingo.

El boletín oficial coloca en alerta verde a las provincias Dajabón, San Juan, Monte Plata, Peravia, El Seibo, La Altagracia, La Romana e isla Saona.

Llamado a la población

El COE exhortó a la ciudadanía a no cruzar ríos, arroyos y cañadas con alto volumen de agua.

Asimismo, se mantiene la prohibición del uso de balnearios en las provincias bajo alerta, especialmente en la cuenca de la presa de Valdesia, donde el Comité de Operación de Presas y Embalses regula los niveles, por lo que queda restringido el acceso al río Nizao, en San Cristóbal.

El organismo indicó que estas disposiciones se adoptan en cumplimiento de la Ley 147-02 sobre Gestión de Riesgos, debido a la saturación de los suelos tras varios días de precipitaciones.

El COE reiteró que se mantiene en sesión permanente, en coordinación con los organismos técnicos, para dar seguimiento a la evolución de las condiciones del tiempo y a los niveles de los cuerpos de agua en todo el país.

Pronóstico para el jueves

Según el informe del Indomet para este jueves, se espera que las precipitaciones aumenten en horas de la tarde y noche en zonas del norte y noreste.

También se prevén aguaceros entre moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento sobre la llanura Oriental, la cordillera Central, el valle del Cibao, Valle de San Juan y puntos de la zona fronteriza.

"Estas precipitaciones afectarán al Gran Santo Domingo, El Seibo, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, San José de Ocoa, La Vega, Santiago, Santiago Rodríguez, entre otras cercanas", indica el reporte.