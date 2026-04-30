El COE aumenta a 15 las provincias en alerta amarilla y mantiene cuatro en roja este jueves

Desbordamiento del río Yaque del Norte como consecuencia de las lluvias. ( FUENTE EXTERNA )

Debido a las fuertes lluvias registradas en las últimas horas como consecuencia de una vaguada, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene varias demarcaciones bajo alerta, ante la posibilidad de inundaciones, deslizamientos de tierra y crecidas de ríos, arroyos y cañadas.

Por estas razones, Santiago Rodríguez, Puerto Plata, Valverde y Montecristi continúan bajo alerta roja. No obstante, como consecuencia de las intensas precipitaciones, las provincias en amarilla aumentaron de 14 a 15.

Bajo esta condición se encuentran María Trinidad Sánchez, Santiago, Duarte, en especial el Bajo Yuna, San Cristóbal, Hermanas Mirabal y Hato Mayor. Asimismo, el Distrito Nacional, Monte Plata, Monseñor Nouel, La Vega, Sánchez Ramírez, Espaillat, Samaná, Santo Domingo y San José de Ocoa.

Mientras tanto, en alerta verde figuran La Romana, San Pedro de Macorís, Peravia, San Juan, La Altagracia, Dajabón y el Seibo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/30/whatsapp-image-2026-04-30-at-82014-am-8c2cc997.jpeg Mapa de las provincias bajo alerta. (FUENTE EXTERNA)

Llamado a la población

Ante los aguaceros, el COE reiteró a la población abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volumen de agua, así como evitar balnearios con gran nivel de turbiedad, especialmente en las provincias bajo alerta.

Asimismo, ratificó que queda prohibido el acceso de bañistas al río Nizao, ya que el Comité de Operación de Embalse está regulando la cuenca de la presa de Valdesia.

De igual manera, instó a los padres a tener control sobre sus hijos para evitar que usen ríos, arroyos y cañadas con alto volumen de agua. En tanto, exhortó a los conductores a tomar las medidas preventivas de lugar debido a la reducción de visibilidad generada por las lluvias.

El informe del tiempo Para este jueves, el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) prevé que la vaguada asociada a un sistema frontal provocará acumulados de lluvias significativos durante la tarde y la noche sobre las provincias de Puerto Plata, Samaná, Santiago, La Vega, Monseñor Nouel, Monte Plata, San Pedro de Macorís y el Gran Santo Domingo. El órgano meteorológico informó que estas demarcaciones serán impactadas con aguaceros fuertes a localmente intensos, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, sin descartar la ocurrencia de granizadas aisladas.