Gloria Ceballos advierte "fuerte actividad convectiva" afectará el Gran Santo Domingo y otras zonas
El fenómeno provocará fuertes tormentas con ráfaga de vientos y tormentas eléctricas
La directora del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), Gloria Ceballos, advirtió la tarde de este jueves sobre la presencia de "una fuerte actividad convectiva", la cual generará aguaceros con tormentas eléctricas y ráfaga de vientos.
El fenómeno impactará al sureste del país, incluyendo al Gran Santo Domingo, incluido el Distrito Nacional. También, la zona noreste, norte y el centro del territorio nacional.
La experta pidió tener precaución debido a que los suelos "están saturados", lo que puede provocar deslizamientos de tierra y hundimientos.
La actividad convectiva es un proceso atmosférico en el que el aire caliente y húmedo asciende hacia capas más altas de la atmósfera, mientras el aire más frío desciende, generando movimientos verticales. Este fenómeno es clave en la formación de nubes y eventos meteorológicos intensos y puede generar fenómenos severos como inundaciones o tormentas fuertes.
Advierten sobre fuerte actividad convectiva que genera aguaceros en varias partes del país
Ceballos advierte fuerte actividad convectiva en poblados del este, noreste y centro del país
Desde hace semanas el territorio nacional está afectado de lluvias continúas por la presencia de varias vaguadas y sistemas frontales. Los fenómenos han provocado inundaciones, desbordamientos de ríos, arroyos y cañadas, así como la caída de árboles en algunas demarcaciones. Cientos de personas han perdido todos sus ajuares y algunos puentes han colapsados.