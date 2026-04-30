Gloria Ceballos advierte "fuerte actividad convectiva" afectará el Gran Santo Domingo y otras zonas

La actividad convectiva provocará fuertes aguaceros, ráfaga de vientos y tormentas eléctricas. ( ANA DE LA CRUZ )

La directora del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), Gloria Ceballos, advirtió la tarde de este jueves sobre la presencia de "una fuerte actividad convectiva", la cual generará aguaceros con tormentas eléctricas y ráfaga de vientos.

El fenómeno impactará al sureste del país, incluyendo al Gran Santo Domingo, incluido el Distrito Nacional. También, la zona noreste, norte y el centro del territorio nacional.

La experta pidió tener precaución debido a que los suelos "están saturados", lo que puede provocar deslizamientos de tierra y hundimientos.

La actividad convectiva es un proceso atmosférico en el que el aire caliente y húmedo asciende hacia capas más altas de la atmósfera, mientras el aire más frío desciende, generando movimientos verticales. Este fenómeno es clave en la formación de nubes y eventos meteorológicos intensos y puede generar fenómenos severos como inundaciones o tormentas fuertes.

Desde hace semanas el territorio nacional está afectado de lluvias continúas por la presencia de varias vaguadas y sistemas frontales. Los fenómenos han provocado inundaciones, desbordamientos de ríos, arroyos y cañadas, así como la caída de árboles en algunas demarcaciones. Cientos de personas han perdido todos sus ajuares y algunos puentes han colapsados.

Fuerte actividad convectiva generadora de aguaceros con tormentas eléctricas y ráfagas de viento se observa la tarde del jueves sobre el sureste(incluye el Gran Santo Domingo), noreste, norte y centro del territorio nacional. Precaución hay suelos saturados. pic.twitter.com/QndqOLEyTF — Gloria Ceballos (@GloriaCeballos7) April 30, 2026