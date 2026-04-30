×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
TORMENTAS
TORMENTAS

Gloria Ceballos advierte "fuerte actividad convectiva" afectará el Gran Santo Domingo y otras zonas

El fenómeno provocará fuertes tormentas con ráfaga de vientos y tormentas eléctricas

    Expandir imagen
    Gloria Ceballos advierte fuerte actividad convectiva afectará el Gran Santo Domingo y otras zonas
    La actividad convectiva provocará fuertes aguaceros, ráfaga de vientos y tormentas eléctricas. (ANA DE LA CRUZ)

    La directora del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), Gloria Ceballos, advirtió la tarde de este jueves sobre la presencia de "una fuerte actividad convectiva", la cual generará aguaceros con tormentas eléctricas y ráfaga de vientos.

    El fenómeno impactará al sureste del país, incluyendo al Gran Santo Domingo, incluido el Distrito Nacional. También, la zona noreste, norte y el centro del territorio nacional.

    La experta pidió tener precaución debido a que los suelos "están saturados", lo que puede provocar deslizamientos de tierra y hundimientos.

    La actividad convectiva es un proceso atmosférico en el que el aire caliente y húmedo asciende hacia capas más altas de la atmósfera, mientras el aire más frío desciende, generando movimientos verticales. Este fenómeno es clave en la formación de nubes y eventos meteorológicos intensos y puede generar fenómenos severos como inundaciones o tormentas fuertes.

    Desde hace semanas el territorio nacional está afectado de lluvias continúas por la presencia de varias vaguadas y sistemas frontales. Los fenómenos han provocado inundaciones, desbordamientos de ríos, arroyos y cañadas, así como la caída de árboles en algunas demarcaciones. Cientos de personas han perdido todos sus ajuares y algunos puentes han colapsados.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.