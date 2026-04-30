Más de 300 mil personas sin agua y más de mil viviendas afectadas por efectos de vaguada

Las fuertes lluvias han sacado de operación a 22 acueductos. ( FUENTE EXTERNA )

Las intensas lluvias provocadas por la incidencia de una vaguada han dejado sin servicio de agua a 300,522 personas debido a la salida de operación de 22 acueductos, según consta en un boletín emitido este jueves por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE).

El reporte también indica que al menos 1,028 viviendas han resultado afectadas, de las cuales 63 presentan daños parciales y cuatro han sido totalmente destruidas.

Además, señala que 5,140 personas han sido desplazadas y 42 localidades permanecen incomunicadas.

Los aguaceros registrados en las últimas horas también han provocado inundaciones, desbordamientos de ríos y daños a la agricultura en distintas provincias del país, según reportes de los organismos de socorro.

El COE informó que, en Montecristi las fuertes precipitaciones provocaron el desbordamiento del río Yaque del Norte, lo que ocasionó inundaciones en predios agrícolas sembrados de bananos y plátanos en la comunidad Ranchadero, en Guayubín.

Asimismo, varias vías fueron cerradas de manera preventiva para evitar colapsos y salvaguardar vidas. En la localidad Castañuela, un puente permanece obstruido por la acumulación de escombros, lo que genera presión hidráulica y aumenta el riesgo de colapso de la estructura.

De igual manera, en La Altagracia se registró una crecida repentina de la cañada El Chévere, que mantiene obstruido el tránsito en la carretera Higüey–Yuma.

Mientras tanto, en San Pedro de Macorís, la crecida del río Soco dejó incomunicadas varias localidades del municipio Ramón Santana, entre ellas Concho Primo, Diego, Loma Alduey, Campiña, Platanito, Bejucal, Cabeza de Toro, Guanábano y Regajo.

En La Vega, las lluvias han provocado inundaciones urbanas que han afectado al menos 513 viviendas en múltiples comunidades, incluyendo Arenal, Guaco, Camboya, Soto, San Antonio, Villa Lora, Pontón y María Auxiliadora.

También se reportaron daños en el municipio Jima Abajo y en el distrito municipal Rincón, donde varias localidades resultaron impactadas.

En Dajabón, las lluvias obligaron al traslado preventivo de una familia de tres miembros —incluidos dos adultos mayores y un menor— debido a inundaciones en el sector Barrio Norte.

Asimismo, en Puerto Plata, el desbordamiento de una cañada en la comunidad de Romerico, municipio Los Hidalgos, provocó la inundación de al menos 27 viviendas. Además, la crecida de una laguna en la parte alta de la zona ocasionó daños significativos en una granja avícola.

Provincias en alerta

Debido a los efectos de la vaguada, el COE mantiene a Santiago Rodríguez, Puerto Plata, Valverde y Montecristi bajo alerta roja.

En alerta amarilla se encuentran María Trinidad Sánchez, Santiago, Duarte —en especial el Bajo Yuna—, San Cristóbal, Hermanas Mirabal y Hato Mayor. Asimismo, el Distrito Nacional, Monte Plata, Monseñor Nouel, La Vega, Sánchez Ramírez, Espaillat, Samaná, Santo Domingo y San José de Ocoa.

Mientras tanto, en alerta verde figuran La Romana, San Pedro de Macorís, Peravia, San Juan, La Altagracia, Dajabón y El Seibo.