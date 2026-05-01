El Indomet prevé una mañana soleada y lluvias en la tarde para este viernes

Motoconchista se protege con una sombrilla mientras transporta a una pasajera en medio de la lluvia en Santo Domingo. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que para este viernes se prevé una mañana mayormente soleada y con pocas lluvias en gran parte del país. También predominará un cielo con nubes dispersas y chubascos aislados de corta duración, principalmente en las localidades de las regiones noreste y sureste.

De acuerdo con el organismo, en horas de la tarde y la noche continuarán registrándose aguaceros dispersos, en ocasiones de moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas, ráfagas de viento y posibles granizadas aisladas en distintas provincias debido a una vaguada en proceso de debilitamiento y los efectos locales.

Las precipitaciones afectarán las provincias La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, San José de Ocoa, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, Duarte, María Trinidad Sánchez, Samaná, La Vega, Santiago, San Juan, Elías Piña y Bahoruco, así como algunas localidades de Santo Domingo Norte.

El organismo indicó que las temperaturas mínimas oscilarán entre 22 °C y 23 °C, mientras las máximas estarán entre 29 °C y 31 °C.

Alerta y aviso meteorológico

Ante estas condiciones, el Centro Nacional de Pronósticos del Indomet mantiene los niveles de alerta y aviso meteorológico por posibles inundaciones urbanas, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, además de deslizamientos de tierra.

Entre las provincias en alerta figuran: Espaillat, El Seibo, Sánchez Ramírez, La Romana, Monte Plata, San José de Ocoa, Samaná, San Cristóbal, San Pedro de Macorís, La Altagracia, El Gran Santo Domingo, Hato Mayor, Duarte y Hermanas Mirabal, mientras que otras demarcaciones permanecen bajo aviso meteorológico, incluyendo Puerto Plata, Monseñor Nouel, María Trinidad Sánchez, Santiago y La Vega .

Además, las provincias San Juan y Dajabon, fueron descontinuadas.

Fin de semana y el lunes feriado

Para el fin de semana y el lunes, el Indomet pronosticó una disminución significativa de las lluvias en gran parte del territorio nacional.

No obstante, advitió que podrían registrarse chubascos y aguaceros locales con tronadas aisladas en provincias del noreste, sureste, noroeste, la Cordillera Central y la zona fronteriza debido a los efectos locales asociados al calentamiento diurno, la orografía del territorio dominicano y la influencia del viento.